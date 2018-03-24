大甲溪高灘耕地崩10公頃 農民控政府蓄意「放水流」

農民質疑大甲溪疏濬後，造成水流改道，沖向北岸高灘地，造成耕地流失。（王文吉攝）

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大甲溪北岸高灘耕地去年遭溪水沖毀10餘公頃，民代多次要求整理河道、導正河心，至今仍沒動作。汛期將屆，農民心急如焚，地方還傳言「相關單位挖不到砂石」，因而「坐視不管」，蓄意報復傳言，甚囂塵上。對此，第三河川局澄清，高灘地被沖毀是河流自然擺蕩所致，若溪水持續侵襲，必要時會進行保護。

去年6月梅雨鋒面來襲，造成大甲溪暴漲，沖毀北岸10餘公頃高灘耕地，台中市議員吳敏濟接獲農民陳情，舉辦4次會勘，均要求進行河心導正，以免高灘地繼續流失，眼看今年汛期將屆，三河局仍無作為，令農民憂心忡忡。

黃姓農民表示，河心原本位於河床中央，距離北岸高灘地很遠，疏濬之後逐漸北移，造成他辛苦開墾的田地，一夜之間流失。還有人直指這是「政府的陰謀」，懷疑因農民拒絕配合清除高灘地，阻擋挖取砂石暴利，才遭有關單位蓄意引水肆虐耕地，行徑極其惡劣。

吳敏濟會勘後指出，疏濬後，溪水流過大甲溪橋後，突然由南往北改道，沖向北岸高灘地，河床上還可以看出一道道的擋水土堤，引導溪水流向北岸，明顯引水毀人家園，籲檢調、政風及監察院主動介入調查。

對此，第三河川局副局長潘禎哲表示，大甲溪南岸的清水客庄堤防前年遭沖毀，去年整理河道時，為避免溪水直接沖刷堤坊，才將高灘地略為加高，但通洪斷面並未因此變小。他也澄清，高灘地原本就位在行水區內，北岸農田被沖毀是河流自然擺蕩所致，非人力可掌握

潘禎哲強調，該局主要工作是保護堤防安全，基於土地利用，才開放部分高灘地供耕作；北岸高灘地距堤防還有100公尺，堤防安全無虞，若溪水持續侵襲，必要時會進行保護。

(中時)

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