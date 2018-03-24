載百包毒咖啡到舞廳遭警查獲 竟辯：與朋友共享

2018年03月24日 18:07 中時 程炳璋

台南市警方24日零時許在北區中華北路臨檢翁姓男子駕駛的小客車，因車內濃厚K他命味道，詢問翁男駕駛座腳踏墊放的包包內有什麼物品，翁男竟面不改色直接回「毒咖啡」，警方查看竟有100包的K他命咖啡包，但他堅不承認販賣，警方依照毒品罪嫌將他移送台南地檢署偵辦。

24歲翁姓男子平時經營網拍為業，他24日凌晨零時許駕車載著20歲許姓男子，行經中華北路，突遭警方攔查，因神色可疑，警方深入追查，在車上查獲100包的毒咖啡，總重量共有1公斤多。

翁男載著大批毒品上街，面對警方訊問，不疾不徐直接坦承持有上百包毒咖啡包，但堅稱未販賣，他辯稱一口氣買100包是為了與好朋友一起分享，他當晚與許男兩人正準備開車去安平區台南大舞廳唱歌開毒趴，沒想到半路遭警攔截。

警方意外的是，年紀輕輕的翁男無前科，遭警方盤查竟能立刻承認，交出百包毒品，懷疑他在毒品圈打滾應該有段時間，對同業被警方查獲毒品已早有耳聞，且有一套標準說詞。

許、翁2人實施毒品尿液初篩結果均呈K他命陽性反應，供稱毒品來源係在嘉義市一家KTV內，透過傳播小姐介紹，向不明男子購得，除了自己吸食，也準備分享給朋友共用，惟咖啡包數量多達百包，警方懷疑2人說詞，翁嫌、許嫌兩人依違反毒品危害防制條例，各以移送、函送方式送交台南地檢署偵辦。

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(中時)