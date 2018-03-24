反毒抗爐委員會捍衛環保 將推參選人支持立法

2018年03月24日 17:30 中時 陳慶居

退警協會理事長謝庚霖發起反毒抗爐委員會，從熱心志工中遴選委員與主要幹部，捍衛家鄉環保議題。（陳慶居攝）

委員會提出明確訴求，也要推參選支持立法。（陳慶居攝）

苗栗縣先前有反對設置熔融爐自救會，但地方為防業者捲土重來，24日結合公館、銅鑼及苗栗等鄰近鄉鎮市志工，在社區大學公館學習中心成立「反毒抗爐委員會」，除全面阻止任何有汙染性業者在中興工業區設廠外，也準備在年底五合一選舉中推出優質候選人。

去年銅鑼中興工業區因有業者欲設置熔融爐處理廢棄物，引發一連串陳情抗爭情事，地方質疑業者撤銷申請執照只是幌子，憂心春風吹又生，24日召開反毒抗爐籌備委員會，成立委員會以長期守護家園。

台灣退警協會理事長也是發起籌備會的謝庚霖表示，中興工業區不能設置廢棄物處理業的東西，但明確的法令卻被政府弄得很模糊，讓人有想像的空間。

由於今年底有地方首長和民代選舉，反毒抗爐聯盟也期待透過集結地方民眾心聲，支持或推舉願意為反毒害工業進駐苗栗努力的參選人投入選舉，同時支持未來相關立法，杜絕有汙染業者到苗栗設廠。

業者在中興工業區申請設置熔融爐案，引起地方強烈反彈與一連串抗爭，直到去年去年8月自行撤照才緩和，但地方擔心撤照只是緩兵之計，因此仍須反毒抗爐組織來阻止。

長期深耕苗栗、現任行政院中辦副執行長吳宜臻也到場聲援，她說自己也是銅鑼子弟，支持民間發起捍衛家鄉的環保團體，並承諾提供行政與法律方面的協助。

(中時)