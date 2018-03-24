小英民調跌到底 洛杉基爆民進黨2020會靠這兩招扳回劣勢！

蔡英文總統。 (本報系資料照片)

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中時電子報

民進黨無所不用其極地「卡管」，難道只為了讓台大校長當選人管中閔知所進退」？自由作家洛杉基指出，在蔡總統民調跌到底之際，這全是為民進黨2018、2020選舉做好必勝的暖身與預習！他更爆民進黨會靠兩招扳回選舉劣勢：與美日緊密結合、奧步出盡在選戰打一場泥巴戰。

洛杉基在臉書指出，蔡英文及民進黨心裡很清楚，這兩年執政劣跡斑斑、政府庸人充斥，得罪了一大缸子百姓，從農漁民、觀光業者、販夫走卒、軍警公教退休人員，一直到最高學府。除了南部深綠阿扁信徒繼續無條件支持外，蔡英文民調幾乎會無限下跌到看不到底。這種直直落的態勢，選舉還有什麼希望？

洛杉基點出，民進黨為扳回選舉劣勢，會靠兩招：1.與美國日本緊密結合，自動請纓當美、日馬前卒對抗軍事強國中國大陸；2.就是奧步出盡，在選戰中打一場結結實實的泥巴戰。

第一招我們已經看出結果：《台旅法》通過後，美台高官互訪，就是要氣死中共高層、挑釁對岸忍耐的底線，逼他們動武。第二招就是拿管中閔當選前練習的「沙包」，如何窮盡所有行政資源、媒體、獨派教授學生力量，打一場轟轟烈烈的搏擊賽，對準管爺下盤，手腳並用、拳拳到肉！

洛杉基指出，一旦成功「毀管」，未來候選人都可照這套SOP操作，把對手一個個踢出局！民進黨每到選情緊繃時，必然會很有創意地使出各種奧步。因此，如果此次能夠成功將管爺打趴在台大校園門口，那麼民進黨就能寫出一套SOP，在大小選舉中使用。

洛杉基還爆料說，民間甚至盛傳2020總統大選將會出現比319槍擊案更勁爆的奧步，指這些奧步必然奧到無下限、讓民眾拍案驚奇，為台灣選舉史創造無人可以超越的金氏紀錄！

(中時電子報)

文章來源：洛杉基臉書

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