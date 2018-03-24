西螺媽祖東巡花蓮 號召信徒幫助花蓮災後重建

西螺福興宮董監事恭請「西螺媽祖太平媽」起駕東巡花蓮。（張朝欣攝）

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西螺鎮福興宮幫助花蓮震災重建，24日由福興宮董事長楊文鐘率全體董監事，恭請「西螺媽祖太平媽」起駕東巡花蓮，與花蓮吉安聖南宮「吉安媽」聯合徒步贊境，用實際行動號召信眾，一起復甦花蓮觀光產業。

今年2月6日強震重創花蓮，災後當地觀光產業更是大受影響，西螺福興宮因此決定擴大東巡花蓮，24日媽祖鑾轎在駕前頭旗、哨角團、執士團、將軍團前導下起駕，與媽祖信眾500多人分別搭乘6部遊覽車、鐵路普悠瑪號前往花蓮。

下午3點許西螺福興宮太平媽抵花蓮與旅外雲林同鄉會鄉親會合，花蓮各機關團體在東大門進行聯合接駕，恭迎太平媽鑾轎後，與花蓮「吉安媽」展開徒步遶境祈福。

花蓮「吉安媽」源於西螺福興宮，1981年分靈到吉安鄉，至今已近40年，每年都會回到福興宮謁祖進香，顯聖事跡不斷，是東台灣媽祖信仰中心之一。

福興宮董事長楊文鐘表示，此次東巡遶境保太平活動，24、25兩日遶巡花蓮市及吉安鄉街道，太平媽鑾駕經過地震倒塌的雲門翠堤原址時，特別停駕為民眾祈願平安。

楊文鐘說，福興宮原本計畫動員200人至花蓮遶境，2月花蓮發生地震，福興宮即取消除夕高空煙火秀，將煙火秀經費捐給花蓮縣，遶境人數則增加至500人。繞境圓滿後，信眾還會留在花蓮住宿採購，用實際行力挺花蓮觀光產業。

(中時)

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