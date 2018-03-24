《中時晚間快報》台大校務會議 卡管5案全部擱置

2018年03月24日 17:49 中時電子報 綜合報導

◎台大校務會議 卡管5案全部擱置

台大臨時校務會議今日討論校長遴選案，到下午3點8分5個提案中全部擱置。

今天的台大臨時校務會議，依序總共要討論「建議成立校長遴選爭議委員會調查小組」、以及「檢討校長遴選規章」、「認定校長遴選程序因瑕疵而無效」、「要求遴選委員會及相關行政單位報告」、「要求學術倫理委員會報告管中閔學術倫理爭議」等5案。

◎花蓮救助申請遭否決 傅崐萁痛批中央言行不一

花蓮縣長傅崐萁今上午在縣府舉行記者會，針對行政院政務委員陳美伶公開否決對花蓮產業災民及觀光的救助，提出嚴正抗議，傅崐萁指出，蔡英文總統承諾會全力支持，但面對地方政府提出產業災民救助措施申請，又頻頻遭中央打臉，痛批國家級災害也淪為政治操弄，要求賴院長講清楚善款該怎麼做、災民該怎麼救！

◎為了美墨高牆經費 川普簽預算生悶氣

美國總統川普23日簽署1.3兆美元（約台幣39兆）年度預算法案，讓聯邦政府能繼續運作至9月30日，避免政府第3度關門。不過在簽署法案前幾小時，他曾揚言「考慮否決」法案，因為這項開支法案並未提供足夠經費修建美墨邊境高牆，也未提及《延緩遣返無證入境兒童》（DACA）的解決方案，讓他非常不滿意。

◎幫腔一青窈 受封台版星野源

「國民長孫」盧廣仲音樂魅力無遠弗屆，日前受邀前往東京，擔任知名影歌雙棲歌姬一青窈的演唱會嘉賓，熱力四射的演出在當地獲得媒體熱烈好評。盧廣仲上周才剛完成添翼校園演唱會，春季巡迴甫開賣也創下秒殺佳績，接著他下周將前往香港舉辦2場個人演唱會，馬不停蹄人氣超旺的他，也宣布年底將在東京知名場地BLITZ AKASAKA舉辦個人演唱會，網友評說：「根本國際長孫。」

(中時電子報)