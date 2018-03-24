UBA》「抬頭挺胸走出去」 錢薇娟率北市大挑戰冠軍

2018年03月24日 18:06 中時電子報 林宋以情 ／台北報導 ／台北報導

北市大女籃連兩年闖進冠軍戰，教練錢薇娟要挑戰冠軍。(大專體總提供)

終場前10秒兩分領先，錢薇娟暫停時間跟北市大女將信心喊話，「我要妳們抬頭挺胸走出去。」北市大24日抵擋住佛光的強力反撲，66比64兩分差險勝佛光，連兩年闖進UBA公開一級女籃冠軍戰，誓言斬斷文化連霸。

「球員太想贏，太想複製上次在台科對佛光的勝利。」錢薇娟說到。北市大首節領先，未料第2節僅拿4分遭佛光反超，好在第3節末段急起直追，第4節由陳品環、朱育勤、李郡歡攜手打出12比4攻勢要回領先。

佛光倒數1分20秒左邊三分底線扳平戰局，王竫婷再添兩分超前，但李郡歡先是追平兩分，倒數34秒壽星莫翊妏籃下投進超前分，驚險勝出。

錢薇娟曾在92學年UBA披北市大戰袍，聯手張慧瑛中斷文化連勝，如今成為教頭，去年北市大闖決賽功敗垂成，錢薇娟「挑戰冠軍」目標不變，笑說都唱「快樂高手」勉勵球員。

大學也披過文化戰袍，錢薇娟打趣說，「文化連倒茶水都是國手，但我希望球員即便是百分之一也要去對抗。北市大是『Best』就是最好的，我們還是有機會。」

(中時電子報)

北市大朱育勤16分、4籃板、7助攻。(大專體總提供)