簡文秀教授捐贈百萬 為實踐大學助學基金

實踐大學董事長謝孟雄感謝該校榮譽簡文秀教授，捐贈助學基金。（ 億光文化基金會提供）

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旺報
實踐大學榮譽教授簡文秀獻唱《天使的神糧》，祝福實踐大學。（ 億光文化基金會提供）

實踐大學榮譽教授簡文秀，日前捐贈100萬元新台幣，當作實踐大學的助學基金，期望能夠拋磚引玉，讓更多人投入助學行列。簡文秀的善行也在今（24）日，實踐大學六十周年校慶公開表揚，期望能讓社會公益人士共襄盛舉。

簡文秀說：「從小生長在貧苦人家，正因求學時，也曾得到許多獎學金的幫助，如清寒獎學金、優秀獎學金及嘉新水泥獎學金，甚至到美國求學時，也獲美國大學提供的『Talent Scholarship』獎學金。」

她也表示，這些幫助讓她在求學時，不至於碰上太多困難、阻礙，對家境不寬裕的孩子們感同身受，希望他們唸書之餘不要有太多壓力，將來有能力再奉獻、回饋社會。

對於此次的捐款，簡文秀期望，能拋磚引玉，讓更多人投入助學行列，鼓勵更多遇到困境，仍努力向上的優秀學子。

此次實踐大學的助學基金，是為幫助家境清苦的學生，而設立的募款專案。所得助學款，將給予學生更完善的照顧、輔導及扶助，讓學生不因經濟困頓與壓力，影響到學習。

實踐大學創校六十年，不僅培育社會菁英無數，更重視家庭教育，今日正逢六十週年校慶，實踐大學也展現，實踐人多年打造的成效、成果。

除了隆重邀請校友、貴賓、家長、師生參與校慶，也在典禮上公開感謝簡文秀教授的義舉，期望社會公益人士能共襄盛舉，共享實踐大學的榮耀。

(旺報)

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