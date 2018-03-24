延長保存期平衡蒜價 縣府補助購買蒜頭烘乾機

雲林縣長李進勇（右）到加工廠了解蒜頭乾燥情形。（張朝欣攝）

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國內蒜頭進入採收期，卻因供需失衡導致蒜頭滯銷、價格下跌，雲林縣政府因此啟動「加速蒜頭烘乾機補助專案」，24日縣長李進勇前往蒜頭產地東勢鄉了解蒜頭乾燥情形，希望藉由延長蒜頭保存時間，讓農民得以在價格合理時再賣出。

今年春蒜收成情況不錯，卻因蒜頭盤商收購意願不高，導致蒜頭滯銷，價格也僅為去年同期一半不到，農委會因此介入協助蒜頭外銷、加工，雲林縣政府則啟動「加速蒜頭烘乾機補助專案」。

雲林縣長李進勇表示，目前國內蒜頭種植面積及產量尚未超過基本需求量，農民不必急於出售溼蒜，呼籲農民蒜頭採收後，可以先烘乾以延長蒜頭保存期限，待價格上漲再分批出售，不僅可以避免損失，還可有效調節蒜頭產地價格。

李進勇指出，雲林縣為蒜頭主要產地，因此平衡蒜頭產地價格是縣府最重要的工作，為避免蒜農不安，已專案啟動加速蒜頭烘乾機補助作業，縣內蒜農可就近向轄區農會或合作社場提出申請購置蒜頭烘乾機，由縣府補助3成購置費。

縣府也同步與農委會農糧署積極合作，推動大蒜外銷及加工，並與農會啟動國內重要銷售通路、辦理蒜頭多元行銷活動，全力促銷雲林優質國產蒜頭。

蒜農丁棟財說，蒜頭滯銷原因，主要是國內蒜頭量多，盤商想要壓低價格再購買，同時等待外國蒜頭進口後購買較便宜的外國蒜頭，希望中央能夠減少進口蒜頭數量，同時協助台灣蒜頭外銷。

(中時)

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