台大臨時校務會議 陳淳文批卡管民粹 會場掌聲響起

2018年03月24日 18:31 旺報 簡立欣

24日台大臨時校務會議6小時馬拉松會議，代表們邊划飯邊開會，衝突、尖銳、疲憊等情緒兼有之，但仍有掌聲響起的時刻！

政治系教授陳淳文表示，蔡明興與管中閔的關係沒有法規明確規範需要迴避，因此是「有瑕疵但非重大瑕疵」，兩者大不同：「重大瑕疵是寫在臉上的，根本不用調查就可判定的。」

他解釋，《大學法》第9條公立大學遴選出校長後是「由教育部聘任」，私立大學是「報請教育部核准聘任」，後者多了核准兩字，因為公立大學選校長是教育部事前參與，私立大學是教育部事後監督。《憲法》162條規定公私立大學依法受國家監督，但釋字380、450號又強調大學自治，台大校長遴選委員會有3席教育部代表，就是國家監督權和大學自治的妥協。因此台大校務會議不能用投票或討論方式推翻遴選結果，教育部也只能聘任、沒有核准聘任的權利，否則就是違反《大學法》。

陳淳文並表示，校長參選表格中的兼任、專任等資格過於寬泛，「要我填我不會填。」像他是中研院合聘研究員，不支薪但有辦公室，要怎麼算？「人到中年有很多想像不到的頭銜，我還是龍安國小某年某班家長會委員呢，我若選校長也要填嗎？」

陳淳文強調要尊重遴委會結果，「要成立調查委員會當然可以，但要知道你沒有調查權；訴諸社會觀感？說穿了就是民粹而已。」陳淳文講完，全場響起熱烈掌聲。

(旺報)