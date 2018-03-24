董娘41歲罹癌 抗癌成功不再做100分媽媽

台中榮總24日舉辦「陽光姐妹淘：知識大補帖」病友會，提供乳癌病患正確衛教，也讓病友們彼此加油打氣。（馮惠宜攝）

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44鄭小姐（左）年輕時要求完美，凡事要求100分，雖飲食清淡卻在41歲生日罹患乳癌，抗癌成功後，也改變生活態度，不再事事要求完美。（馮惠宜攝）

台中44歲的鄭小姐與丈夫白手起家創建機械廠，夫妻倆育有1女，卻在41歲生日時，發現乳癌，她堅強抗癌，度過治療過程不適，治療過程中，她過去相當注重飲食，唯凡事追求完美，事業和照顧女兒親力親為，可能壓力太大所致，抗癌成功後，她決定放過自己，不再做100分媽媽，且年年要出國放鬆一下。

台中榮總24日舉辦乳癌病友會，鄭小姐也現身說法，她回憶3年前的生日摸到胸部有硬塊，經就醫發現是第二期三陰性乳癌，除了接受局部切除手術外，還要接受化療，當時她面對國小五年級女兒、娘家父母總是無法啟齒，還好丈夫支持，她選擇婉轉告女兒，也請弟弟向父母告知罹癌的事實。

鄭小姐說，為了不讓愛她的人擔心，她堅強度過化療，她回想罹癌可能是兼顧事業與照顧孩子壓力太大所致，她不再要自己「做到一百分」，也不再給女兒壓力，還有每年要出國一次，去年療程結束後，不但如願到日本大阪賞櫻，今年也計畫到歐洲旅遊。

台中榮總乳房腫瘤外科醫師洪志強說，乳癌為女性癌症發生率第一名，國民健康署補助45歲到69歲婦女，以及40到44歲具乳癌家族史婦女每2年1次乳房X光攝影檢查，建議婦女定期篩檢，不要掉以輕心。他也強調，現今乳癌治療非常完善，只要遵從醫師的治療方式、保持心情愉快、規律運動、均衡飲食都可以有很好的治療結果，切忌聽信偏方以免延誤病情造成疾病惡化。

(中時)

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