深澳電廠爭議 葉元之批林右昌卸責

2018年03月24日 18:43 中時 王揚傑

基隆市長參選人昨（23）日為深澳電廠議題衝撞基隆市府市長室，林右昌稍晚回應，深澳發電廠位在新北市，新北市長朱立倫並未反對電廠的興闢，至於燃煤則是深澳地區居民的選擇，若謝立功反對蓋電廠，應該去找朱立倫溝通，若反對使用燃煤，就應該找深澳地區的居民溝通，而不是為選舉來衝撞市政府。

前新北市政府副發言人、市議員參選人葉元之今天在臉書批評林右昌是卸責高手，全文如下：

「卸責高手林右昌」

民進黨政府要在深澳蓋燃煤電廠，林右昌竟然說，反對燃煤電廠應該要去找朱立倫。

林右昌的發言讓我歎為觀止，真是卸責界的高手高手高高手。

首先，這座燃煤電廠是民進黨執政下的政府要新設的，它所造成的空汙問題擴及北北基地區，林右昌做為基隆地方父母官，過去又擔任過民進黨重要黨職，當然可有義務代表基隆市民向民進黨反應，怎麼一付事不關己的樣子，把責任推給朱立倫？

其次，新北市政府多次表達反媒的立場，堅持興建深澳電廠應採乾淨或綠色能源，林右昌不跟新北市府併肩作戰，反而想置身事外，那基隆市民要你這個市長何用?

至於林右昌說深澳向選擇燃煤電廠，這項台電做的民意調查，新北市也質疑有嚴重瑕疵。根據媒體的民調，北北基僅１成２民眾贊成興建，深奧周邊民眾有6成9反對興建，顯示民意並不支持。

深澳燃煤電廠對空汙影響是不分縣市的，林右昌與中央政府關係深厚，不要想站在民意的對立面。

我是葉元之，我選板橋區新北市議員，為了市民健康，我反對燃煤電廠設立，希望所有議員參選人都一起表態，和民意站在一起。

(中時)