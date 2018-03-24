18國學子全國漆彈大作戰 高市社教館激烈展開

社教館第15屆「2018校園神槍手-全國漆彈大作戰」於24日展開競賽。(林雅惠攝)

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全台10縣市學子1000位選手共襄盛舉進行漆彈賽事。(林雅惠攝)

漆彈是刺激又健康休閒的實戰運動，社教館第15屆「2018校園神槍手-全國漆彈大作戰」於24日展開賽事，來自歐、美、亞、澳及全台10縣市學子，共計18國1000位漆彈好手齊聚一起，在烈日下展開汗水淋漓的模擬生死戰。

不同於往年只在白天進行漆彈賽事，2018年首創「夜戰」賽程，為全國先鋒，高中組、大專組選手激烈「日戰」後，晚間6時移師至漆彈場展開「夜戰」，進行高中組前16強奪8晉級賽及大專組冠、亞、季軍奪名戰，讓熱愛漆彈活動的青少年齊聚一堂大作戰。

為期2天的全國漆彈大作戰，來自韓國、巴西、墨西哥、芬蘭、美國、荷蘭、德國等17個國家的來台求學59位外籍學生，在進行一年的華語訓練課程及文化認知學習外，更多了難得的漆彈對抗體驗活動，選手們個個卯足勁全力以赴參戰。

大專組戰果於晚間8時出爐，前三名獲得新台幣7000元、5000元、3000元。社教館指出，為推廣青少年正當休閒娛樂而推動全國性漆彈賽事活動，15年來樹立高市推動漆彈賽事先鋒之形象。

社教館表示，在現今被電子3C霸佔的大環境中，期許為青少年守住淨土，推動全國性漆彈賽事活動，推展正當的休閒娛樂。

(中時)

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