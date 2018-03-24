新住民單親媽走過家暴幽谷 榮獲優秀青年表揚

2018年03月24日 18:43 中時 廖素慧

新住民陳佳莉當選優秀青年嘉義市代表，感謝民生國中校長陳明君（左）、社工督導許淑芬（右）一路陪伴幫忙。（廖素慧攝）

新住民單親媽媽陳竹莉，滿懷幸福的美夢從嫁作台灣媳婦，卻過了6年驚恐的家暴生活，夢醒時分，又陷入病魔糾纏、獨力撫養孩子的困境，她浴火重生，開創自己的新生命，膺選全國優秀青年嘉義市代表，24日接受表揚。

嘉義救國團24日表揚嘉義區22位優秀青年，陳竹莉代表嘉義市、郭皇志代表嘉義縣，將到台北接受全國優秀青年表揚。

陳竹莉21歲從越南嫁來台灣，飽受家暴之苦，生育2名女兒年幼，她人生地不熟、語言障礙，求助無門，過了6年驚恐不安的生活，終於獲得法院判准離婚，噩夢醒來，卻又罹患紅斑性狼瘡，又要獨力撫養2名女兒，生命再一次陷入困境。

陳竹莉想回越南投靠娘家，為了女兒受良好教育，她毅然留下來，積極融入台灣生活，上補校學國語、受志工訓練，到高中及國小教越南母語、戲劇表演宣導新住民文化、當通譯為母國姊妹們服務，為自己及女兒開創新生活。

陳竹莉浴火重生後，當選全國模範母親、移民署特殊貢獻移民、嘉義市績優志工。陳竹莉說，很慶幸留下來，受到很多幫忙，新住民家庭服務中心、民生國中補校幫忙許多，很感謝一路陪她的社工督導許淑芬及不斷鼓勵她的校長陳明君。

郭皇志自嘉義大學生管系畢業後，運用所學，白手起家在民雄創辦皇家鹿園，是嘉義縣第1家榮獲農委會優良鹿場認證的鹿場，並榮獲嘉義縣政府畜產楷模，創業有成後，去年成立關懷協會到國小做課後輔導，幫助弱勢學童。

(中時)