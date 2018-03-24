中市綠川水岸音樂會登場 林佳龍：以自己的方式親近綠川創造無限可能

台中市府水利局舉辦「綠川水岸電聲夜」音樂會，吸引民眾駐足聆聽。（陳淑芬攝）

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市長林佳龍(前排中)鼓勵民眾以自己的方式接近綠川，創造無限可能。（陳淑芬攝）

台中市府整治綠川打造全台第一個水岸品牌，24日晚間在東協廣場舉行「綠川水岸電聲夜」音樂會，邀請電子音樂創作者及DJ到場演出。市長林佳龍表示，希望綠川成為有生命的河川，與市民生活息息相關，帶動更多的人親近綠川，綠川有無限可能，希望民眾用自己的方式親近它。

台中市府水利局晚間在東協廣場舉行「綠川水岸電聲夜」音樂會，由台中在地知名音樂人林強領軍結合當代電子音樂創作者現場演出，值得一提的是林強嘗試以綠川現場實境聲響融入創作音樂中，創作擁有綠川內涵的獨特樂音。現場並首映「新盛綠川紀錄片」，邀請在地耆老及居民口述綠川過去回憶，並結合工程及活動紀錄呈現綠川的過去與未來。

林佳龍及立委黃國書服務處執行長黃守達、台中市議員江肇國及邱素貞等人陪同到場。他表示，希望綠川成為有生命的河川，除了民眾的工作、生活及居住外，也能有音樂享受，希望帶動更多的人來親近綠川。

他強調，最近很多年輕的文化工作者嘗試聽覺、視覺、嗅覺、味覺及觸覺等五官，與綠川對話，還有人收集綠川的聲音創作成音樂極具創意，可見，綠川不僅只是一條整治成功的河川，還有無限可能，鼓勵民眾用自己的方式親近它。

音樂會邀請多位當代電子音樂創作者及DJ，包括配樂工作者許志遠、裝置聲響藝術家YLWT、電子音樂家Barkher、知名DJ JJ、數位影像藝術家張楊與ALLO Music Project 團隊等共同演出，並由林強以「綠川的主題曲」作品壓軸演出，吸引大批民眾到場聆聽，入夜華燈初上，在綠川璀璨的燈景陪襯下，更顯得悠閒浪漫。

(中時)

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