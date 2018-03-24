路嘉怡滑雪場迷路40分 差點掉落山谷

路嘉怡出新書史丹利（左）、Gig意外現身。（蕭雅玲攝）

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路嘉怡出新書被問到生小孩：「順其自然」。（蕭雅玲攝）

路嘉怡新書《只要願意一起完成》今舉辦簽書會，是以兩次英國相隔十年的旅程，來回望這十年之間，不管對於感情、生活等等成長變化，包括女生面臨年紀變大，對未來的想法。好姐妹Gigi、史丹利夫妻意外現身，讓她感到很驚訝！路嘉怡與Gigi結識很久，兩人從單身就經常相約出遊，交情好到即使是婚後各自有家庭，還是會一起攜伴出遊。上周才與Gigi到日本滑雪回來，被問到是否要一起不生孩子玩到老，路嘉怡表示：「我們都非常喜歡戶外運動，現在大家都結婚有家庭，常會幾對夫妻一起出去玩，至於生小孩順其自然就好。」

記者會上Gigi與史丹利也送上急救箱給她，因為日前兩人一起到日本妙高雪場滑雪，路嘉怡與Gigi分開滑，但大家滑到山下卻遲遲不見路嘉怡人影，後來路嘉怡透過手機跟Gigi說她迷路了，找不到下山的路，讓大夥嚇死了，差點通報救難隊去找她，因而才送急救箱給她，希望她以後去滑雪可以帶著。

滑雪資歷10幾年的她在滑雪場迷路近40分，她表示，當天能見度很低，不小心滑到雪道外的跑道，才會迷路，「雪道盡頭就是山谷，中途發現都沒人，才驚覺自己應該是迷路。」

路嘉怡與老公湯宗霖結婚至今5年多，每次出書都免不了把老公當成書中主角，對此老公規定以後書中不可以再寫，她笑說，「以後『大個兒』（老公）這個角色不會再出現，因為可能會對他工作造成不方便，但會用其他角色呈現，讓大家不會那麼容易聯想到是他（老公）。」

(中時)

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