2018年03月24日 18:55 中時 陳世宗

2018鷹揚八卦Bike訪春天國際鷹樂饗宴，配合推動「Taiwan好鷹緣」雙鷹生態旅遊，4月還結合北觀處「觀音 觀鷹」活動。（主辦單位提供）

「潮Bike八卦山」透過低碳旅遊方式，於春天共同行銷宣傳生態旅遊與騎乘自行車交通安全宣導。（主辦單位提供）

「2018鷹揚八卦Bike訪春天國際鷹樂饗宴」活動！吸引知名民歌手施孝榮等樂團，讚頌老鷹的歌曲或樂曲！（主辦單位提供）

參山國家風景區管理處24日辦理「2018鷹揚八卦Bike訪春天國際鷹樂饗宴」活動！吸引高達1340位遊客到場聆聽台灣交響樂團、南美洲的「老鷹印地安樂團」及知名民歌手施孝榮等樂團，演奏秘魯、玻利維亞、日本、韓國、馬來西亞、印尼、台灣、中國、美國、義大利、奧地利等11個國家讚頌老鷹的歌曲或樂曲；其中秘魯民歌--老鷹之歌將以 6種音樂版本演奏，除共享悠揚的鷹樂，參山處還提供特色旅遊服務。

參山處指出，「國際鷹樂饗宴」下午2時開幕！與會有立委王惠美服務處施淑真秘書、國立台灣交響樂團林麗如副團長、企劃組吳潔萍組長、北觀處張振乾處長率隊交流，以及國泰慈善基金會胡志樸協理、彰化縣自閉症肯納家長協會王文聰理事長、伊甸社會福利基金會蘇真真主任、選爾共享技術公司黎安國董事長及文創業者代表等二十多位貴賓與會致頒感謝狀。

參山處還提供特色旅遊服務，包括有「共享傘」配合環保愛地球，結合選爾共享技術公司率先於3月17日至4月8日在彰化火車站、八卦山脈生態中心及彰化美學館設置機台，鼓勵民眾於臺中及彰化地區免費借還共享傘。活動迄今已有987名遊客參與體驗。

「慈善關懷」結合國泰慈善基金會募集參與本活動文創攤商與遊客所提供之2手物資，愛心義賣所得回饋彰化縣自閉症肯納家長協會及伊甸基金會。「傘傘發亮裝置藝術」以王楨文老師剪紙藝術結合富雨洋傘公司進行文創商品開發，傘傘發亮廊道於3月17日至4月8日於八卦山脈生態遊客中心前廣場吸引將近500名遊客於粉絲團打卡。

參山處指出，文創攤商及老鷹面具、鵟鷹公仔及絹印DIY體驗活動：邀請彰化縣及八卦山脈的特色文創業者參與設攤，如1.臺灣玻璃館、2.富雨洋傘、3.黑狗兄織襪工廠、4.福井食堂、5.就是愛荔枝樂園、6.洽維毛巾觀光工廠、7.金水伯茶行、8.一元積木、9.嘉雲製傘、10.元明商店。

另外還有「漫遊半線」解說導覽2條路線共8梯次、低碳旅遊免費接駁專車2天共15班。「城市小旅行」彰化市內14家特色商家體驗文創限定商品及優惠活動。「旅庫」推出4梯次彰化市鐵道文化小旅行路線。延長旅遊軸線，推動「Taiwan好鷹緣」雙鷹生態旅遊：4月結合北觀處「觀音 觀鷹」活動。輔導原森旅行社規劃國內外團體生態社區小旅行，另元帥旅行社針對本次生態旅遊規劃「鷹揚八卦生態樂活2日遊」行程上架販售。

參山處強調，配合活動還辦理「2018鷹揚八卦國際座談工作坊」與中華民國野鳥學會、彰化野鳥學會、彰化縣大自然生態解說學會、台灣猛禽研究等民間組織理事長及專家學者，來自印尼阿瑪加雅大學講師、馬來西亞國立博特拉大學講師、蒙古鳥類保育研究中心2位研究員、新加坡自然協會-鳥類委員會委員等國際保育組織代表交流各國推動生態觀光等議題。

(中時)