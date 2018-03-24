梅西養傷沒上 阿根廷照贏義大利

2018年03月24日 18:58 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

阿根廷中場比格利亞（左）與義大利的佩列格里尼爭球。（路透）

阿根廷隊長梅西（Lionel Messi）因為腿部肌肉疲勞，23日並未在對義大利的國際友誼賽披上「藍白軍團」戰袍，但不影響阿根廷以2比0勝出。據了解，梅西仍有可能在下周二對西班牙的友誼賽上場，倒是另一位明星前鋒阿圭羅（Sergio Aguero）確定因膝傷離隊。

「我的內收肌有點麻煩，最近一次訓練，我覺得問題還是在那裡，所以我決定最好先等狀況釐清，」梅西說：「我想要比賽，但距離世界盃還有好一段時間，對我的俱樂部也是，所以這場比賽先不踢，希望還能趕上對西班牙。」

這場友誼賽在曼城主場伊蒂哈德球場進行，其實阿圭羅因為左膝受傷，上周對史托克的英超聯賽就已缺席，這周因為阿根廷在曼城的訓練場操兵，阿圭羅還可以跟國家隊一起動，但阿根廷足協也宣布他不會隨隊前往馬德里。

傳奇門神布馮重返義大利國家隊。（美聯社）

義大利去年在資格賽不敵瑞典，無緣今夏的俄羅斯世足賽，當家門神布馮（Gianluigi Buffon）當時宣布從國家隊引退，這次卻在新教頭狄比亞吉歐（Luigi Di Biagio）的號召下再次出馬，可惜義大利仍輸給沒有梅西、阿圭羅的阿根廷。

(中時電子報)