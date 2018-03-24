獨／黃明志圓10年夢吸1250萬 傳大陸巡演生變

黃明志今晚首度在家鄉舉辦售票演唱會。（翻攝黃明志臉書）

友善列印
中時

黃明志今晚一圓多年夢想，首度在家鄉馬來西亞舉辦售票演唱會，預計吸引滿場5000名歌迷欣賞，票房收入粗估1250萬台幣；他將一連獻唱29首歌，曲目涵蓋馬來西亞語、泰國話、中文及台日語等7種語言，黃爸與黃媽也會登台合唱，黃明志感性說：「離鄉背井搞音樂，出道10年終於完成心願！」透露今年將再度來台舉辦演唱會。

今晚是黃明志歌唱生涯的大日子，同時間卻驚傳他大陸巡演喊卡，令人意外！他去年邀王力宏合唱的〈漂向北方〉紅遍大陸，當時趁勢宣布今年將在北京、杭州及深圳辦演唱會，近日卻傳他因〈一起飆高音〉MV，劇情諷刺大陸歌唱節目再受關切，演唱會審批公文遲未過關；對此，他所屬量能文創今坦言大陸場次日期未訂，解釋：「都還在安排，『飆高音』這首歌的點閱很好，明志在大陸演出活動並沒有受到影響。」

黃明志敢言性格及創作不時引發爭議，曾於2015年香港演唱會開唱前，被要求簽署文件，承諾不在演唱會或公開場合，發表關於馬來西亞及大陸的評論，因此這回大陸巡演日期一直未公布，令不少歌迷擔心。

儘管如此，黃明志仍獲大批粉絲支持，近日推出情歌〈胡志明的雨〉MV，除了海倫清桃擔綱女主角成為話題，他與越南帥哥合作默契也是亮點，不少人拱黃挑戰同志角色，他笑回：「想太多了！我演同志應該沒票房，大家歪樓了！」

(中時)

路嘉怡滑雪場迷路40分 差點掉落… 小刀香港行搭雲霄飛車慘叫不停

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。