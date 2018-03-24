獨／黃明志圓10年夢吸1250萬 傳大陸巡演生變

2018年03月24日 18:59 中時 尤嬿妮

黃明志今晚一圓多年夢想，首度在家鄉馬來西亞舉辦售票演唱會，預計吸引滿場5000名歌迷欣賞，票房收入粗估1250萬台幣；他將一連獻唱29首歌，曲目涵蓋馬來西亞語、泰國話、中文及台日語等7種語言，黃爸與黃媽也會登台合唱，黃明志感性說：「離鄉背井搞音樂，出道10年終於完成心願！」透露今年將再度來台舉辦演唱會。

今晚是黃明志歌唱生涯的大日子，同時間卻驚傳他大陸巡演喊卡，令人意外！他去年邀王力宏合唱的〈漂向北方〉紅遍大陸，當時趁勢宣布今年將在北京、杭州及深圳辦演唱會，近日卻傳他因〈一起飆高音〉MV，劇情諷刺大陸歌唱節目再受關切，演唱會審批公文遲未過關；對此，他所屬量能文創今坦言大陸場次日期未訂，解釋：「都還在安排，『飆高音』這首歌的點閱很好，明志在大陸演出活動並沒有受到影響。」

黃明志敢言性格及創作不時引發爭議，曾於2015年香港演唱會開唱前，被要求簽署文件，承諾不在演唱會或公開場合，發表關於馬來西亞及大陸的評論，因此這回大陸巡演日期一直未公布，令不少歌迷擔心。

儘管如此，黃明志仍獲大批粉絲支持，近日推出情歌〈胡志明的雨〉MV，除了海倫清桃擔綱女主角成為話題，他與越南帥哥合作默契也是亮點，不少人拱黃挑戰同志角色，他笑回：「想太多了！我演同志應該沒票房，大家歪樓了！」

(中時)