台大校務會議場邊觀察／4人慷慨發言 4度掌聲響起

2018年03月24日 19:06 旺報 簡立欣 、 李侑珊

24日台大臨時校務會議6小時馬拉松會議，代表們邊划飯邊開會，劍拔弩張卻又身心俱疲，但4位教授語重心長地慷慨發言，仍讓會場掌聲響起！

政治系教授陳淳文表示，蔡明興與管中閔的關係沒有法規明確規範需要迴避，因此是「有瑕疵但非重大瑕疵」，兩者大不同。他要大家仔細看《大學法》第9條，公立大學遴選出校長後是「由教育部聘任」，私立大學是「報請教育部核准聘任」，後者多了核准兩字。因此台大校務會議不能用投票或討論方式推翻遴選結果，教育部也只能聘任、沒有核准聘任的權利。

陳淳文並表示，校長參選表格中的兼任、專任等資格過於寬泛，且人到中年有很多想像不到的頭銜，「像我還是龍安國小某年某班家長會委員呢，我若選校長也要填嗎？」他強調要尊重遴委會結果，「要成立調查委員會當然可以，但要知道你沒有調查權；訴諸社會觀感？說穿了就是民粹而已。」陳淳文講完，全場響起熱烈掌聲。

物理系主任張顏暉表示，遴選已經選完就要接受結果，局外人尤其不適合說三道四；公告校長當選人是第一要務，建議所有議案全部退回，維護大學自主。張顏暉講完也響起掌聲台大前國際長、音樂所教授沈冬說，管中閔案已變成「信者恆信、不信者恆不信」，不少教授「找裂痕」、「寧為玉碎，不為瓦全」，對管中閔的批評已涉人身攻擊。她強調，台大是一體的，管中閔是國際知名學者、中研院院士，不應受到如此批評；她並以堅定口氣表示：「我相信學倫會、相信人事室、相信秘書室，更相信遴選委員會，我支持新校長上任！」在場再響起掌聲。

台大森林系教授袁孝維表示，遴選委員花費很大心力研讀每位候選人資料，管中閔以其領導能力和亞洲旗艦計畫受青睞。但今天多麼不幸，行政、立法、司法、監察力量都阻撓新校長上任，校內老師裡應外合，胡亂爆料與莫須有毀謗。

「台大何其無辜，我們何其無辜？」袁孝維說，縱容惡勢力拖累台大也拖累台灣高教發展，「難道你們不心痛嗎？」她進一步質問，「今天如果換了另一個人當選，又有人使用同樣招數、手法，這樣的台大能有未來嗎？」會場第四度響起掌聲。

(旺報)