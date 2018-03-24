新白宮國安顧問波頓 六大強硬觀點

2018年03月24日 19:11 中時 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

美國前駐聯合國大使波頓（John Bolton）將接任白宮國家安全顧問，由於他是外交大鷹派，外界質疑他上任之後會不會在全世界「到處放火」。英國廣播公司（BBC）中文網23日根據波頓過往的言論，梳理了他的六大觀點，羅列如下：

一、大陸：對陸政策應該更強硬

波頓在陸美關係尤其敏感微妙之際獲得任命，因為美國總統川普剛剛簽署了《台灣旅行法》，意在進一步強化美台關係，然後批准對價值約600億美元的陸方產品加徵關稅，觸發陸美貿易戰。

不知是否巧合，可以肯定的是波頓在這兩件事上立場都很強硬。他認為北京一方面盡享美國開放市場的好處，一方面又透過補貼出口企業在全球貿易中行「系統性的欺騙」之事，必須被揪出來。

獲任命的當天，即3月22日，波頓在接受福斯商業新聞頻道採訪時重覆了一貫立場，指斥大陸剽竊美方智慧財產權，強迫技術轉讓，採取有悖於自由貿易原則的重商主義政策。而且，他強調，北京對國內民眾福祉的關懷不及華府之於美國民眾。

至於台灣，波頓力主重新考慮對美台接觸的限制政策。2017年，他接受《華盛頓自由燈塔報》採訪時明確批評美國的「一個中國」政策，還呼籲增加對台軍售。他說，「一個中國」政策本質上模棱兩可。

在北韓和伊朗問題上，波頓的主張跟陸方正相反。北京希望避免朝鮮半島重燃戰火，波頓認為軍事打擊平壤是必要的先發制人；北京希望華盛頓恪守對伊朗核協議的支持立場，波頓對這個協議始終不乏激烈批評。

二、北韓：採取先發制人的軍事打擊完全合理

川普總統與北韓領導人金正恩的首腦峰會預計將在5月舉行，令人對波頓此刻獲任白宮國安顧問一職略感困惑。至少，他到白宮就職時，他對北韓的立場觀點將被置於放大鏡底下仔細拷問。

波頓曾直言不諱地表示，北韓及核武計畫對美國構成「迫在眉睫的威脅」。對於那些認為華府還有時間透過外交途徑解決問題的人，他嗤之以鼻。

他今年2月在《華爾街日報》撰文，論述對北韓採取先發制人打擊行動的可能性。文中寫道，「鑒於美國對北韓的情報掌握不足，我們不能等到最後一刻。」

「北韓核武器在當前製造了一種『必要性』，美國對此先下手為強，完全合理合法。」

三、伊朗：轟炸伊朗或許也可以

據報導，川普撤換美國國務卿提勒森的原因是，倆人對伊朗核談判協議意見有衝突。川普對這個協議很有意見，十分不滿。而波頓在伊朗問題上，立場跟川普合拍得多了。

波頓曾激烈抨擊前總統歐巴馬首肯2015年伊朗與國際社會達成的核協議。他2016年還在一篇文章中抱怨說，這份協議「製造了巨大的漏洞，伊朗現在正利用這些漏洞推進自己的導彈和核計畫」。

2015年3月，也就是伊朗核協議達成前幾個月，波頓在《紐約時報》上撰文宣稱，不對伊朗採取軍事手段不足以解決問題。「時間太緊迫，但實施打擊仍有望取勝，」他所謂的打擊，確切地說是指以色列對伊朗採取軍事行動。

他寫道：「與此類行動相結合的應該是美國積極支持伊朗的反對力量，目標是實現德黑蘭政權更迭。」

四、聯合國：沒太當回事

波頓曾任美國駐聯合國大使。1994年，他在一次講話中直言：「不存在聯合國。」

「只有一個國際社會，它偶爾會聽從世界上僅存的唯一真正強國（即美國）的號令，而那也是在符合我們的利益而且也能讓別人附和的情況下。」

十多年後，他被美國前總統小布希任命為駐聯合國大使。但這並未減弱他對聯合國超越主權國家的根深蒂固懷疑。

英國《經濟學人》雜誌稱他為「美國派駐聯合國的大使當中爭議最大的一人」。但他強力推動聯合國改革的舉措，仍獲得某些陣營的讚譽。

五、伊拉克戰爭：那根本沒錯

也就在幾周前，川普把2003年美國帶領入侵伊拉克的戰爭稱為「史上最糟糕的決定」。差不多也在那前後，波頓卻避免了譴責伊戰，因為他本人是那場戰爭的堅定支持者。

波頓在福斯新聞網（Fox News）上發表評論，「要是說推翻哈珊政權是個錯誤，那未免簡單化了」。

但時間再往前推一點，2016年大選，波頓設法爭取共和黨總統候選人提名時，他的言論更直截了當。《華盛頓郵報》引述他說，「假如當時能預見到今天的所作所為，那當然就會做出不同的選擇。但我還是會（決定）推翻哈珊，因為他對地區和平與穩定是一大威脅。」

六、俄國：對俄國必須強硬

對於俄國涉嫌干預2016年美國總統大選的指控，波頓的說法是這樣的：那是「真正的戰爭行為，華盛頓對此絕不容忍」。

2017年，川普總統與俄國總統普丁見面時，普丁否認俄國插手美國大選，波頓在媒體上撰文說普丁那是「發揮了KGB（前蘇聯特務機構）頂級訓練（賦予的本領）在撒謊」。

最近，前俄羅斯特工斯卡里帕爾在英國被下毒，英國和歐盟都指責莫斯科在外國領土上使用神經毒劑。波頓表態說，西方對此必須作出「非常強硬的回應」。

(中時)