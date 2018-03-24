十年樹木百年樹人！市議員朱暖英透過贈送植苗來節能減碳

市議員朱暖英服務處前廣場，今天一大早就吸引不少民眾，扶老攜幼來到活動會場等候領樹苗！（陳世宗翻攝）

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市議員朱暖英透過贈送植苗來節能減碳。（陳世宗翻攝）

春暖花開正是植樹的好時節！24日在市議員朱暖英服務處前廣場，熱烈舉辦音樂欣賞及送樹苗活動，吸引不少民眾起了大早，扶老攜幼來到活動會場。朱暖英說，服務處的贈樹苗活動，今年已堂堂邁入第10年了，連續辦了10年意義格外不同；配合這次樹苗發送活動，主辦單位邀請豐樂樂團，在現場音樂演奏共襄盛舉，希望帶給市民朋友一個音樂饗宴的週末，也一起為地球降溫。

朱暖英議員推廣遍地植栽綠色地球，響應三月植樹月的活動已多年，因此每年農曆年後許多關心的市民朋友，都會主動向服務處詢問，今年有沒有舉行；有民眾表示，幾年前領回去栽種的樹苗，現在已經長得比人高了，也有民衆帶相片來給議員看，相片中的杜鵑花和桂花都長得很漂亮！

朱暖英議員誇讚這些種樹的民眾技術真好，把樹和花都種得這麼漂亮，為回應市民朋友的熱情，議員向指導單位農委會林務局，爭取樹苗的數量加碼，希望市民別向隅掃興；現場每位民眾可認領兩株樹苗帶回家，若是以社區或協會身份請領樹苗者，則至多可以帶走十株樹苗。

朱議員特別感謝農委會林務局辛苦的育苗，才讓想植樹的朋友有樹苗可以領取，而且連續10年支持這個活動，讓民眾可以在住家附近就領到樹苗。議員拜託每位來領取樹苗的朋友，都要用心栽種，因為每一株樹苗都來之不易，活動前亦提醒民眾，自備環保容器前來領取，為節能減碳盡份心力。

近期因台中市空氣品質不佳的原因，也導致了不少想透過種樹，改善空氣品質的民眾前來領取樹苗。看到市民對於空氣污染的無力感，朱暖英呼籲，政府要嚴肅面對台中火力發電廠燒煤的問題；因所謂的乾淨煤，應該只是形容詞。火力發電廠的汙染在所難免，要疏緩台中市的空污問題，唯有全面降載才是王道。

(中時)

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