林立炸裂2分炮 桃猿克中信贏下開幕戰

2018年03月24日 19:21 中時電子報 蔡銘仁 、 陳怡誠

中華職棒29年新球季，今(24日)在桃園棒球場正式點燃戰火，首戰由Lamigo桃猿和中信兄弟，上演去年總冠軍賽對戰戲碼，18521名球迷湧進球場觀戰，身為主隊的猿隊，雖一度處4分落後，但靠林立轟出2分炮領軍，第3、第4局逆轉比分，終場6比4贏球，拿下新球季首勝。

比賽前2局，猿隊先發道恩斯先碰上麻煩；他1上挨了3安掉2分，2上又在該局首名打者王峻杰敲安上壘後，被下一棒的王勝偉轟出左外野2分炮，使得猿隊開局就陷入0比4落後。而賽格威轉戰中信首戰，面對老東家前2局投得威風八面，沒失掉分數，但在第3和第4局遭攻破防線。

猿隊3下2出局後，藍寅倫敲安帶動攻勢，接著林立大棒一揮，球飛越中外野400英呎全壘打牆，形成2分炮。在他這發全壘打帶動下，王柏融跟林泓育也發威，接連敲出安打，再助猿隊攻得第3分，瞬間追到僅剩1分差。

到了4下，郭嚴文率先敲二壘打上壘，小將廖健富再貢獻適時一擊，一舉打回追平分；隨後廖健富趁賽格威暴投，進占三壘得分大門，再靠余德龍的安打，奔回本壘助球隊取得超前。賽格威投完4局打卡下班，道恩斯則度過前2局亂流後，投到第6局未再失分，取得勝投資格退場。

小將廖健富開幕戰先發蹲捕，4下生涯首安首打點都出爐。(陳怡誠攝)

隨後兩隊啟動牛棚戰，中信6下又被得第6分後，8上本有機會追到1分差，但猿隊替補守右外野的鍾承祐適時秀了一次精采長傳，阻殺往本壘跑的陳子豪，抓到該局第3個出局數。鍾承祐助球隊化解危機，跑回休息室路上滿臉笑容，猿隊總教練洪一中更是開心得在休息室振臂。

中信錯過得分契機，最後9上面對猿隊「守護神」陳禹勳，雖也有出現上壘者，但無功而返，讓猿隊順利拿下這場逆轉勝。道恩斯6局拿到本季首勝，賽格威吞首敗，轟出2分炮的林立，獲得單場最有價值球員。

(中時電子報)