泰BL劇小鮮肉疾呼：愛情沒有錯 現場男男曖昧眼神交會

2018年03月24日 19:22 中時 徐桐炘

泰國BL劇《一年生2 Sotus S》播出後在亞洲掀起熱潮，6位小鮮肉演員舉行亞洲巡迴見面會，24日提前抵台為見面會熱身，300粉絲聚集在桃園機場迎接，Singto、Krist、Oaujun、Fiat、Guy和Nammon受訪時談起對台灣印象，都不約而同感謝熱情影迷， Nammon表示：「不是第一次來台灣，從只是單純觀光，直到這次有這麼多粉絲迎接，感到很驚訝，是完全不同的感受！」

6人在訪談中展現好交情，經常話匣子一開就停不下來，雖然6人都是異性戀，但Krist認為演繹起同性之愛沒有什麼差異，「只是性別的問題，但只要是愛情就沒有錯。」被問到NG王，Oaujun承認自己最多NG過14次，也坦言演男男戀頗為困難，「首次拍戲又是BL劇，會有點緊張害羞。」還提到排練時就被強迫與男生對視，「第一次這麼近看男人，眼神不知道放哪裡。」身旁夥伴聽完立刻催促他現場示範，他也大方和Fiat演出從朋友到戀人的「三段式眼神」。

今見面會於ATT Show Box舉行，800張票已售完，還有別國粉絲追來台支持，Guy驚訝說：「真的嚇到，沒有想到有這麼多粉絲大力支持。」Krist表示之前就在社交網站上注意到台灣粉絲，期待帶給大家美好回憶，Singto則希望能夠和台粉多互動，還不忘宣傳母國觀光，因為他們近日會在泰國舉行演唱會，「歡迎粉絲來泰國！」

(中時)