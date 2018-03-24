這個調味料千萬別過量 吃太多恐讓人失智

鹽巴千萬不要食用過量 (圖／康健雜誌)

友善列印
中時電子報
／編輯、／文

鹽不只是引起高血壓的原因，美國最新研究指出，過鹹的飲食還可能傷腦。

刊登於《自然神經科學（Nature Neuroscience）》的動物研究發現，高鹽飲食恐造成記憶、思考問題。

研究人員在大鼠的每日飲食中加入8～16倍的鹽（飲食中含4％及8％鹽），僅僅2～3個月，大鼠就出現記憶與思考障礙。比如難以分辨新舊的物品、通過迷宮也出現困難，甚至無法築巢。

「轉換至人類的日常活動，這就是認知功能損傷、失智症，」研究主持人、紐約威爾康乃爾醫學院的神經學與神經科學教授伊耶戴寇拉（Costantino Iadecola）說。對人類而言，這些損傷會產生記憶問題、迷失方向、無法穿衣、下廚、付帳等生活自理能力。

鹽對腦部的傷害，來自一個間接途徑。伊耶戴寇拉解釋，過量的鹽會刺激小腸產生大量的輔助T細胞，進而增加免疫系統細胞激素IL-17的分泌。當身體處理過量的IL-17時，就無法提供足夠的一氧化氮，導致血管無法放鬆，減少輸送至腦部的血液量。

伊耶戴寇拉表示，研究中使用的鹽量極高，可能是美國民眾典型飲食的5～6倍。但他也提醒，「太多鹽隱藏在加工食品及外食餐飲中，沒人知道國人確切吃掉多少鹽，但我確定那遠遠被低估。」

好消息是，鹽對腦部的傷害是可逆的。當大鼠回復到正常飲食，腦部功能也回到正常，這表示，鹽所造成的腦部損傷能因減鹽而恢復。當然，平時還是應避免高鹽飲食，保護大腦遠離傷害。

更多精采內容，請見康健三月號《足養身》

※本文由《康健雜誌》授權報導，未經同意禁止轉載。

(中時電子報)

文章來源：吃太鹹 小心傷腦！

文章來源：這些「隱藏版」高鈉食物 吃多了恐腰粗、中風、失智 

文章來源：微小卻重要的問題：「媽，你記得午餐吃什麼嗎？」 

慘！同學狂咳2個月 竟是結核病還…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。