這個調味料千萬別過量 吃太多恐讓人失智

2018年03月24日 19:27 中時電子報 林毅 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

鹽不只是引起高血壓的原因，美國最新研究指出，過鹹的飲食還可能傷腦。

刊登於《自然神經科學（Nature Neuroscience）》的動物研究發現，高鹽飲食恐造成記憶、思考問題。

研究人員在大鼠的每日飲食中加入8～16倍的鹽（飲食中含4％及8％鹽），僅僅2～3個月，大鼠就出現記憶與思考障礙。比如難以分辨新舊的物品、通過迷宮也出現困難，甚至無法築巢。

「轉換至人類的日常活動，這就是認知功能損傷、失智症，」研究主持人、紐約威爾康乃爾醫學院的神經學與神經科學教授伊耶戴寇拉（Costantino Iadecola）說。對人類而言，這些損傷會產生記憶問題、迷失方向、無法穿衣、下廚、付帳等生活自理能力。

鹽對腦部的傷害，來自一個間接途徑。伊耶戴寇拉解釋，過量的鹽會刺激小腸產生大量的輔助T細胞，進而增加免疫系統細胞激素IL-17的分泌。當身體處理過量的IL-17時，就無法提供足夠的一氧化氮，導致血管無法放鬆，減少輸送至腦部的血液量。

伊耶戴寇拉表示，研究中使用的鹽量極高，可能是美國民眾典型飲食的5～6倍。但他也提醒，「太多鹽隱藏在加工食品及外食餐飲中，沒人知道國人確切吃掉多少鹽，但我確定那遠遠被低估。」

好消息是，鹽對腦部的傷害是可逆的。當大鼠回復到正常飲食，腦部功能也回到正常，這表示，鹽所造成的腦部損傷能因減鹽而恢復。當然，平時還是應避免高鹽飲食，保護大腦遠離傷害。

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(中時電子報)