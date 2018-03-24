台南鄒族日扎哈木公園登場 歡笑歌聲中了解歷史文化

2018年03月24日 19:26 中時 程炳璋

台南市副市長張政源及鄒族達邦社領袖汪俊松及特富野社領袖汪義福一起切下豬肉，分享給現場民眾。（程炳璋攝）

台南市第16年舉辦的「鄒族日」活動，每年都是在地原住民期待的盛會，今年為紀念已故領袖，在扎哈木文化會館2樓有鄒族達邦社與特富野社特展，搭配24日在扎哈木公園舉辦的原住民市集與樂舞表演，現場分食整隻烤乳豬，參與民眾在歌聲與歡笑聲中了解鄒族歷史文化。

今年的鄒族日透過「專題講座」、「樂舞饗宴」、「原鄒市集」及「鄒族已故領袖特展」等4項系列活動進行，23日先在成功大學舉辦「鄒族當代議題專題座談會」，24日在扎哈木公園除了有鄒族熱鬧的祭典儀式，還有深度的鄒族文化特展。

鄒族耆老先進行祈福儀式和一場歌舞祭，講述鄒族和台南府城的歷史淵源，在祭典之後，就是原住民最愛的音樂饗宴，鄒族音樂團體Take Easy樂團、原始林樂團、伍鉉樂團陸續上台演出。臺南市原民運動發展協會、追風少女、長榮大學原住民青年社、札哈木樂舞集也上台表演。

現場最特別的就是安排阿里山原木烤全豬，由副市長張政源及鄒族達邦社領袖汪俊松及特富野社領袖汪義福一起切下豬肉，分享給現場民眾。

台南市民族事務委員會表示，今年在扎哈木文化會館舉辦的「鄒族已故領袖巡迴特展」，主要在紀念鄒族兩支原住民社的已故領袖汪念月、汪傳發的生平故事，特展24日至5月20日先在台南展出；6月中旬日移至嘉義縣阿里山鄉鄒族自然與文化中心接續展出。

(中時)