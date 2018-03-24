震後失蹤40多天 雲翠主委的愛貓回家了

雲翠大樓主委林葳的愛貓自地震後走失40多天，在大樓附近被人發現，經臉書貼文才知道貓兒子回來了。（翻攝自花蓮人臉書）

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雲翠大樓主委林葳的臉書大頭貼，正式與喵喵的合照。（張祈翻攝）

花蓮大地震造成雲門翠提大樓倒塌，管委會主委林葳飼養10多年的公貓「喵喵」事發後即失蹤，家人怎麼找都找不到，找到喵喵的機會隨著大樓拆除進度更加渺茫，沒想到相隔40天，被人在大樓附近發現喵喵蹤影，林葳激動的說，喵喵選在她生日當天回家，好像跟著貓兒子都重生了。

今下午一名盧姓網友在「花蓮人」社團PO出一則貓咪照片，並寫上「有人遺失貓咪嗎？前天發現的，已結紮的公貓，目前身體虛弱，希望有人協尋。」文章貼出不久，就被林葳的女兒看到，依貓咪屁股黃色圓圈、臉部有黃毛等特徵認出，就是失蹤46天的家人「喵喵」。

由於林葳目前人在台北，立刻請朋友將喵喵領回，在外流浪40多天的喵喵，身體虛弱，目前在獸醫院施打營養針，林葳說，飼養喵喵是10多年，從小養到大，就像自己的兒子一樣，地震後貓兒子失蹤，全家到處尋找，她也曾在臉書貼文指出，「我可以忍受房子倒掉的悲痛，繼續處理大樓相關事務，但是想到我的貓兒子，就無法忍住眼淚。」

喵喵22日被人在雲翠大樓後方巷子一間廟的鐵皮屋頂發現，貼文的盧姓網友說，喵喵被發現時躲在天花板內，確認是結紮過的公貓，又距離雲翠大樓，擔心可能是走失貓，才在臉書貼文，沒想到真的是災民，也呼籲還沒找回毛孩的家長們絕對不要放棄，一定會有希望的。

(中時)

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