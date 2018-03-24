「人中呂布」獲聖地牙哥蛋糕賽大獎

2018年03月24日 20:07 中時 潘建志

屏科大餐旅管理系二年級翟宇凡參加2018聖地牙哥蛋糕大賽，以作品「呂布」勇奪職業組展示類大獎。（翟宇凡提供）

屏東科技大學餐旅管理系二年級翟宇凡參加美國2018聖地牙哥蛋糕大賽，以作品「呂布」勇奪職業組展示類大獎，是該組別第一名，烘培界又多了一名台灣之光。翟宇凡對翻糖藝術蛋糕非常有興趣，努力鑽研，從早上練習到深夜，終於達到世界級水準。

翟宇凡出身單親家庭，國中時經歷了一段叛逆歲月，後來就讀台北穀保家商餐飲科，點燃了心靈中的烘焙魂。高二時主任江裕春帶他到「32小姐翻糖造型培訓中心」培訓，開啟他的翻糖蛋糕之路，之後多次在國內蛋糕競賽中獲獎。

翟宇凡一直希望走出台灣，拓展視野，和世界一流的蛋糕好手切磋；這次參加美國聖地牙哥蛋糕協會舉辦的大賽，是他第一次出國比賽。他想用蛋糕展現東方元素，第一個想到的就是三國演義中「三英戰呂布」的猛將呂布，希望他能像呂布一樣「打遍天下無敵手」。

他仔細蒐集、研究呂布鎧甲及頭冠的樣式及顏色，愛駒赤兔馬更是不可或缺的配角，他也研究馬的肌肉線條及流線造型。不過最難的就是人物神情，期間他不斷照鏡子、作表情，揣摩呂布的神情，期間不知丟了多少做壞的作品，最後終於完成。

屏科大餐旅系主任張慧珍說，翟宇凡在翻糖蛋糕上很有天份，在班上有「蛋糕界新男神」稱號。這次比賽很多大陸選手也以中國傳統元素及人物為作品，能在其中打敗對手、脫穎而出非常不簡單，真的是「台灣之光」。

(中時)