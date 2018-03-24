SBL》台銀連2季墊底 韋總：所有責任我扛

2018年03月24日 19:52 中時電子報 黃及人

儘管台銀總教練韋陳明賽前說出輸球「砍6人」重話，台銀24日仍無法把握一度領先6分契機，第3節遭對手狂掃34分的逆轉攻勢，終場82比87不敵新北裕隆，宣告成為本季唯一無緣季後賽球隊，韋總說：「所有責任我扛！」

台銀本季戰績先盛後衰，上半季9勝6敗，更大部分時間佔據聯盟第1，卻因陳順詳、張博勝兩大主力傷退，賈西亞也爆出足底肌膜炎傷勢，下半季竟然只拿1勝14敗，最後無奈以10勝20敗戰績，連兩季位居墊底席位。

「本季我們表現落差之大，讓我相當意外，但所有責任我一肩扛起，都怪我做出很多錯誤決策，」韋陳明說，「原本昨晚說出砍6人的重話，其實根本不可能發生，我們才登錄14名本土，怎可能砍那麼多人，最多走一兩個而已。」

起碼余純安、郭少傑兩人，讓韋陳明看到台銀的未來，余純安攻下全隊最高22分，郭少傑也拿20分，韋總說：「我早就說過純安、少傑兩人表現足以期待，就連陳侑昫也是，可惜他的經驗真的太少，還需更多時間好好磨練成長。」

裕隆此役雖少了呂政儒(右腕)、周士淵(左膝)兩大射手助陣，仍有5人得分上雙，奈維爾25分、7籃板，早已確定拿下本季助攻王的林韋翰，也有15分、8籃板及4助攻，裕隆目前18勝11敗，仍保搶下例行賽第1的機會。

「就算沒了兩名射手，我們仍要保持成績，無論如何都想贏球，這樣才對得起球迷，」裕隆執行教練魏永泰表示，「今晚幸虧胡凱翔、盧冠良補了上來，後衛群調整不錯，就連吳怡斌表現也還可以。」

(中時電子報)