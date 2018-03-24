楊懷民欣賞狗畫展 竟妙問這問題讓大家傻了

2018年03月24日 20:26 中時 洪秀瑛

張富美關心受虐狗兒的情況。（倪有純提供）

張富美（左）和老同事楊懷民都是愛狗人。（倪有純提供）

張富美（左起）、黃雅珉、倪有純。（倪有純提供）

黃雅珉（右）與姊姊蕭紅梅。（倪有純提供）

楊懷民看張富美的畫展。（倪有純提供）

張富美的畫展。（倪有純提供）

「喜樂蒂」。（倪有純提供）

「阿富汗」。（倪有純提供）

資深演員張富美與楊懷民28年前是華視同事，多年後張富美成為「療癒畫家」，專門畫各類型的狗，楊懷民成為受虐流浪狗的狗爸爸。久違老友話題都圍繞在狗身上，楊懷民說，「當年拍戲只關心彼此工作，沒有談到生活，不知道原來都是愛狗人」，他日前到漁人碼頭福容飯店參觀張富美的「旺旺藝術特展」，2人對話妙趣橫生。

楊懷民問張富美：「妳畫的是公狗還是母狗？」差點把張富美考倒，後來楊懷民發現，狗名「喜樂蒂」這幅畫最像美女，大夥也認同。楊懷民說，張富美畫的狗都充滿喜樂笑咪咪，但是他看到的狗都是求救、悲悽的眼神，但他跟張富美異曲同工，最後都希望狗狗充滿笑容開心過每一天。

黃雅珉後來也向張富美買了2幅狗狗畫作，一張是最有智慧的邊境牧羊犬及雪納瑞 ，買回去後，被姊姊蕭紅梅看上，於是讓給姊姊蕭紅梅收藏。後來大家才知黃雅珉很久前就每月定期捐助楊懷民的狗兒子，她在進一步和楊懷民溝通後，知道楊懷民的困窘，決定發動她的姊妹淘，一起幫助受難的狗狗。

張富美畫的台灣犬（台灣土狗）是畫題重點，現在純種台灣犬幾已絕跡，所以身價節節飆高。畫展牆上18隻幼犬很吸睛，是讓愛狗人回憶愛犬的童年，楊懷民也佇足很久。

張富美在導覽畫作時，楊懷民和她很專業對話，張富美發現，楊懷民是在向專家介紹她畫的狗，當場小緊張，還好沒被他考倒，楊懷民對金髮美女狗「阿富汗」討論得最多。

「阿富汗」這隻美女狗是福容飯店總經理喜愛而要求張富美客製化，阿富汗曾拍過高價汽車廣告，從後面看是金髮美女，一回眸才發現是阿富汗。阿富汗是最笨的狗，但牠貴氣十足，受人喜愛，楊懷民看了以後，突有感而發說「原來狗和人是一樣的，美女沒有智慧也是受喜愛的」，引來大家一陣笑聲。

張富美日前抽空到羅東看到受虐流浪狗慘狀，看到雙耳曾被少數變態的人狠心殘暴剪下來的狗兒、被砍斷雙腿的、被餵食螺絲釘在胃裡頭開刀取出的疤痕；還有全身潰爛被救治康復後的狗，差點落淚，心想怎麼有這種人，這麼殘忍的對待狗。

她認為人應該尊重生命，也終於了解楊懷民所說的「希望自己看見收容的狗狗，也能有張富美畫的狗狗，一樣的笑容」。張富美主動在網站呼籲愛心人士每月小小捐助，哪怕100元、10元都積少成多，讓受虐狗有安定的家，黃雅珉第一個上網聲援捐助，導演吳震亞、資深媒體人倪有純都跟著一起聲援。

(中時)