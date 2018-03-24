屏東可可品牌百花齊放 聚落結盟行銷

2018年03月24日 20:49 中時 潘建志

屏東可可產業蓬勃發展，品牌極多，美和科大協助成立聚落結盟，並尋找銷售通路。圖為可可小農劉美玉自創品牌「邦尼巧克力」。（潘建志攝）

屏東可可產業蓬勃發展，小農自創品牌極多，美和科技大學協助小農聚落結盟，並尋找銷售通路，希望可以壯大屏東可可產業。24、25兩日在屏東太平洋百貨舉辦「屏東可可產業聚落結盟暨成果發表會」，除了展售各式巧克力，也有可可化妝品、可可茶等副產品。

可可是耐蔭植物，在檳榔樹下種植非常適合，美和科大執行教育部「大學社會責任實踐計畫」，推動檳榔減種轉作，鼓勵農民將綠金變黑金，邀請24家屏東在地可可小農品牌結盟，推動平台及展示會，希望幫忙打通路，增加行銷。

24日在屏東太平洋百貨簽署聯盟，現場有小農市集，展售各式可可農特產品及文創商品，另外也舉辦可可品牌有獎徵答、巧克力傳情等活動，希望讓更多民眾認識在地的可可品牌，帶動屏東可可永續經營。

農糧署南區分署長姚志旺說，去年推動檳榔廢園轉作，屏東共減少了330公頃的檳榔園，種植香蕉、檸檬、可可等作物。可可非常適合種植在檳榔園中，因為有檳榔樹可以遮蔭，今年希望再爭取預算，協助農民轉作。

可可小農劉美玉自創巧克力品牌「邦尼」，目前已建立一批忠實消費者，仍不斷進修烘焙及發酵技巧，希望創造更多不同口味的巧克力。目前最新研發巧克力的口味帶有果香，味道微酸，非常特別。

(中時)