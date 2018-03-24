鍾瑶「啄木鳥吻」小樂 被虧好饑渴

演員群參加見面會。（三立提供）

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演員群玩愛的抱抱。（三立提供）
鍾瑶、小樂表演「自行車之吻」。（三立提供）
在野餐布上玩遊戲。（三立提供）
豆花妹餵賴東賢吃東西。（三立提供）
演員群為戲造勢。（三立提供）

三立《姊的時代》及《已讀不回的戀人》兩劇主要演員24日在台中中友百貨辦見面會，兩部戲皆為同時段收視冠軍，網路討論度爆表，活動現場擠滿上千位粉絲，吳思賢（小樂）、鍾瑶、蔡黃汝（豆花妹）、邱昊奇、朱芷瑩、夏和熙、黃甄妮、宋緯恩及「神影四少」管麟、賴東賢、金在勳及英承晞出席，兩組藝人PK人氣，場面逗趣。

《姊的時代》日前播出劇情中有場沙發床戲，鍾瑶情不自禁在小樂臉上到處亂吻，被觀眾笑說像啄木鳥，她說：「我對男朋友就是這樣親。」自認是小狼狗的小樂笑說：「姊好直接，其實我在拍這場戲就覺得她眼神好饑渴。」鍾瑶、小樂在台上重現豆花妹主演的《已讀不回的戀人》劇中「自行車之吻」的橋段， 鍾瑶擺出姊的態度猛親小樂臉頰，現場氣氛瘋狂。

最絕的是兩隊合作大考驗，每組6個成員必須站在一小塊野餐布上，「神影四少」管麟、賴東賢、金在勳及英承晞使出渾身解數，脫外套後還互揹，像疊羅漢一樣搖搖欲墜，另一隊的朱芷瑩玩到脫鞋，最慘的是豆花妹掛在邱昊奇背上很辛苦，結果還輸，夏和熙竟出狠招要她脫裙子受懲罰。

(中時)

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