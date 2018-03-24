宣布參選？蕭彤雯合影「證物」：史上最狂

2018年03月24日 20:40 中時電子報 蔡曉婷

蕭彤雯與演講宣傳旗幟合影。（圖／取自蕭彤雯臉書）

蕭彤雯今在永和演講教說話技巧。（圖／取自蕭彤雯臉書）

演講圓滿完成，蕭彤雯寫下心得。（圖／取自蕭彤雯臉書）

前主播蕭彤雯近來轉型成為作家，也將重心放回照顧一雙兒女身上，最近她透露被很多人詢問：「妳要出來選了？」令她一頭霧水，才知道是她在永和接下的演講活動被熱心的主辦單位印成了一排排宮燈旗，一眼望去有如選舉旗幟，令人莞爾，今(24日)她依約現身永和，也逗趣跟這些旗幟合影，笑說：「史上最狂演講宣傳」。

蕭彤雯本月初發文表示：「咳咳⋯⋯最近大概接到800個人問我這個問題：『妳要出來選了！？』一頭霧水的我打探之下才知道，原來是因為這些旗幟」，並透露是羅文崇議員邀她到永和開教，主題是成人說話課，打趣說：「聽說永和走到哪裡都是這個旗子，這也是嚇到姐了⋯」。

稍早蕭彤雯在臉書打卡宣告演講活動順利完成，還跟印著她頭像的旗幟合影說：「史上最狂演講宣傳，只有唯一沒有之一。（聽說全永和有超過200張燈旗）」，最後強調：「姐真的只是去演講，不是要選議員。雖然旗子長得很像，而且都已經印好了⋯⋯哈哈哈哈哈」，網友回應：「完全與旗子上一樣，無照騙」、「聽主播演講真精彩。收益良多。謝謝蕭老師」、「出來選我一定投妳」。

(中時電子報)