在台求職只重學歷？ 網：沒學歷你敢用

2018年03月24日 20:48 中時電子報 余弦妙 ／綜合報導 ／綜合報導

一名網友在批踢踢(PTT)上發問，若是沒有學歷在台求職是不是很難得到一份工作，他表示自己身邊有名朋友在求學路途中出國追夢去，沒想到歸國後雖然有把學歷補滿到國中，但仍然很難找到工作，他想知道是不是在台灣不靠「人脈跟學歷」就無法得到溫飽，不過有許多網友表示「還是先把學歷補到高中吧」。

這名網友在批踢踢上發問，他表示自己身邊有一名年輕同事，才21歲但卻很難找到工作，主要是他在國小畢業後就出國追求自己的體育夢想，不過在回台後，一邊在認識的朋友開的公司當行政，另一方面也會到國中夜校補學歷，不過因為朋友的公司因故倒閉，現在只好回歸社會從找工作，但他的學歷真的讓他到處碰壁，主因是現在很多工作的基本學歷要求都是高中以上，這讓原PO覺得，「在台灣教育體制外的人才求職是如此的不容易，果然這樣的情況『人脈』才是唯一解答嗎？」

許多網友看完這個問題都表示「體制外要有錢有人脈若沒有就乖乖補學歷吧」、「只有國中畢業很難有公司會要吧，至少補個高中職學歷或學些一技之長也好」、「趕快補學歷吧，有些作業員都需要高中了」、「就繼續補學歷阿，21歲還很年輕，未來還是充滿希望」、「還沒入門就被刷掉還談未來」。

(中時電子報)