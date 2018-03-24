猿讓19歲狀元開幕戰先發 洪總：用大場面磨練他

2018年03月24日 21:02 中時電子報 蔡銘仁 、 陳怡誠

Lamigo桃猿今(24日)開幕戰與中信兄弟交手，19歲狀元郎廖健富獲先發機會，扛起捕手重任，蹲滿全場不說，打擊3打數貢獻2安、1打點，表現不俗，總教練洪一中認為，廖健富開賽有些緊張，不過那在所難免，「這種大場面放他上去，就是要磨練他。」

廖健富是去年猿隊選秀狀元，靠熱身賽好身手，爭取到開幕一軍名額，更在開幕戰先發蹲捕。不過，廖健富跟猿隊洋投道恩斯搭配，結果前2局屢遇難關，還發生捕逸，使得球隊一度陷0比4落後。廖健富坦言，前2局確實是興奮且緊張；他的緊張，洪總也有感覺到。

廖健富說，其實道恩斯狀況不錯，被打安打也不算太紮實，並不擔心他的狀況，也有溝通要他別心急，把節奏穩下來。洪總也說，道恩斯都能取得2好球，但就是決勝球投不好，可能是久沒比賽，還放不太開，球比較容易往甜的位置去，但看起來對方打得不算太好。

度過前2局後，廖健富跟道恩斯這對投捕搭檔，逐漸找到節奏，兩人一路配到第6局，未再讓中信得分。道恩斯投完6局退場後，廖健富蹲到比賽結束，與另外3名投手合力封鎖中信，沒被得分，還跟鍾承祐合力完成一次阻殺。

而廖健富能上一軍，靠的就是打擊，他也不負眾望，揮出2支安打，其中4下的安打，還助球隊扳平比分。對廖健富的首秀，洪總認為，廖健富打擊沒問題，配球則是馬馬虎虎，多少會緊張，但這對一個新人來說，在所難免，這種場面就是要磨練他。

(中時電子報)