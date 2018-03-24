蔡昌憲最強求婚陣仗！「太子幫」外還有他 老婆閨蜜也瘋狂

蔡昌憲在親友助陣下成功求婚。（取材自臉書）

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中時
蔡昌憲為交往8年女友戴上戒指。（取材自臉書）

藝人蔡昌憲以《超級偶像》出道後以極佳觀眾緣在演藝圈發展順遂，他在2015年認愛PO出和空姐女友的放閃照，更透露女友比162公分的他高10公分，2人交往8年，他今年2月退伍後曾透露打算求婚，昨（23日）成功向女友求婚，他公開的照片中可以看出《艋舺》「太子幫」成員鳳小岳、黃鐙輝及大批親友在現場助陣。

蔡昌憲表示籌備求婚長達一個月，一直思考時間點和方式，最後是和「太子幫」成員合體聚餐時一起想出妙策，尤其鳳小岳大力相助，不但出借餐廳，更幫他彈吉他伴奏蕭敬騰的歌曲《Merry Me》，黃鐙輝則是在收工後立刻前往參與，同經紀公司好友柯震東則是看到消息就趕赴現場獻上祝福，最後感動的不只是蔡昌憲夫婦倆，老婆的姐妹淘們也都為之瘋狂。

昨天其實是蔡昌憲女友生日，他刻意瞞著女友，讓對方以為雙方親友現身為她慶生，最後驚喜求婚，他原本準備好演唱女友最愛的歌手蕭敬騰的歌曲，沒想到心情太緊張，才剛唱三個字就忘詞突槌，甚至一陣腿軟，但在好友助陣下，仍然順利進行幫女友戴上鑽戒。

一切能順利進行，就連蔡昌憲外景節目的導演都幫忙順流程，他笑說如果沒有大家，「真的要緊張死了。」昨晚最後和一眾好友暢飲喝茫，今天早上才醒來PO文，不過下午很快就進入節目錄影，但經紀人表示他整個人心情還是很嗨，正在一一瀏覽好友們在臉書上的祝福留言。

(中時)

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