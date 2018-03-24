民進黨用打馬英九方式打柯P無效 網民爆原因被讚中肯！

2018年03月24日 21:51 中時電子報 黃麗蓉

民進黨近來為在北市長選舉換取更優交換條件，跨派系對台北市長柯文哲展開全面攻擊。網民在PTT貼文指，民進黨使用以前打馬英九的方式，打柯P好像都無效，那民進黨為何越打越黑？該網民爆原因：民進黨不像以往，現錢權一把抓，卻去批鬥一個權力相對弱的人，顯得可笑。有網友對此讚「中肯」！

該網民點出，因為以往民進黨打國民黨打馬 都是在民進黨手上未執政沒權力時，所以還算有某種正當性，這是在監督政府，只是力量不夠，有些選民聽了或許覺得有道理，所以願意支持投票給民進黨。

網民指出，如今民進黨錢權一把抓，論權，中央立委、地方過半：論錢，可憐選民連小豬撲滿都掏出來了，台灣人還有啥沒給民進黨？結果民進黨拿了所有東西，還在用在野黨沒錢、沒權的那種手法，去批鬥一個權力相對弱的人，還大喊大叫，「小心啊~台灣要被這人賣掉了！」「啊~這人黑箱貪汙啊！」想唬誰啊，賣台？國安局憲兵在誰手上，怎不把他抓去坐牢啊；貪汙？監察院、廉政署、檢警在誰手上？怎不把他抓去坐牢啊，「笑死了！」

該網民不滿說，以前是大砲手槍在國民黨手上，因此民進黨大喊大鬧有用，有些選民還願給他武器抗衡，現在大砲手槍在民進黨手上，然後民進黨還在對一個沒武器的人說：「啊~這個人很危險，人民快給我更多大砲手槍，讓我對付這個手無寸鐵的人，不然台灣要被賣掉惹~」誰理你啊？

(中時電子報)