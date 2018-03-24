鯤喜灣文化季不只吃喝玩樂 民眾體驗自造樂

2018年03月24日 21:54 中時 曹婷婷

鯤喜灣文化季安排一系列自造課程，讓民眾體驗自造樂。（曹婷婷攝）

「鯤喜灣文化季」24日於喜樹萬皇宮廟埕登場，南區區公所以「地方文化」與「海洋特色」為主軸，設定「藝、騎、遊、玩、鯤、喜、灣」等7種玩樂鯤喜灣的方式，負責體驗區的新興國中為了讓更多市民有機會感受動手作樂趣，設計解密、守護、回憶、巡航及飛躍鯤喜灣等不同主題，民眾透過彈珠臺、連發槍、拼圖、自走車及投石機等科學機關，達到認識南區鯤鯓、喜樹、灣裡的目的。

鯤喜灣為南區鯤鯓、喜樹、灣裡三地合稱，南區區公所表示，活動設定「藝、騎、遊、玩、鯤、喜、灣」等玩樂鯤喜灣的方式，並首次以「鯤喜灣暢遊券」套票方式呈現，結合吃喝玩樂住宿等優惠，希望讓民眾有不一樣的活動體驗，歡迎民眾前來遊玩。

新興國中校長蘇恭弘也特別感謝朱棟區長給予新興國中機會，讓市民有機會貼近「自造」，感受動手作、解決問題的魅力，大人小孩玩得不亦樂乎。

台南市自造教育中心陳彥廷老師說，設計這些體驗課程目的是希望幫助學生感受核心素養的重要，因為學習並非靜態的、單向性的接收，更重要的是「透過力行實踐」，學以致用，更是「做中學/學中做」的靈活運用。

尤其，這些活動對國中小程度的學生來說並不會太難，例如學生在製作告白氣球過程中，就能瞭解到空氣或氫氣特性，對同學未來學習相關課程有非當良好的奠基效果。投石器這一關，學生也發現利用不同角度會改變桌球飛行距離，實在很有趣。

蘇恭弘也補充，感謝台南市自造中心的合作夥伴未來教育研究發展中心、圓創力科技公司及震旦行共同參與此次體驗活動，期待藉由跨界異業結合，讓台南市科技教育更多元與豐富。

(中時)