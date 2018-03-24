島嶼風情花蓮風光 台旅會長沙推介

2018年03月24日 22:15 旺報 陳君碩

台旅會北京辦事處副主任黃桂珠在長沙推介台灣觀光。(台旅會提供)

台灣海峽兩岸觀光旅遊協會（以下簡稱台旅會）北京辦事處於3月23、24日到湖南長沙舉辦兩場推介活動，將台灣的海島風情推介給長沙遊客，邀請2位旅遊達人分享台灣咖啡及台灣體驗旅遊，並向長沙的組團社及一般民眾宣傳花蓮「安心、安全、友善」的旅遊環境。

台旅會北京辦事處副主任黃桂珠在3月23日拜會組團社與推介會時表示，台旅會2018年推廣台灣海灣旅遊，以台灣10個島嶼作為海灣旅遊的亮點目的地，鼓勵組團社包裝成海灣主題及個人旅遊產品，讓長沙的遊客去感受台灣的海島風情文化；另請個人游規劃設計達人李成向組團社推薦來台旅遊自由行游程，希望組團社多元規劃來台個人遊行程，吸引更多的大陸旅客來台旅遊。

為深入吸引長沙年輕族群，3月24日在長沙的「MounGar423咖啡館」舉辦旅遊台灣自由行分享會，台旅會北京辦事處組長任台平除推廣「2018海灣旅遊年」，將台灣龜山島、綠島、蘭嶼、小琉球、漁翁島（西嶼）、七美、吉貝、北竿、東莒、小金門（烈嶼）等10個島嶼的魅力推介給觀眾，另外並揭露2018年11月開幕的「台中世界花卉博覽會」與花蓮旅遊訊息，供旅客在春暖花開之際，好好安排一趟花與海的自然之旅。

分享會另一個焦點是邀請「達人」級的講者親身體驗分享，中華航空公司華信辦事處柳志威經理推廣其精緻旅遊行程、咖啡達人陳果分享台灣咖啡之旅，及旅遊達人趙熠（小虎牙）以台灣的海為主題，分享他來台旅遊規劃的秘訣，推廣與分享予長沙的年輕人，希望給長沙的旅客有一個不一樣的台灣體驗之旅。

(旺報)