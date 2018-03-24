SBL》台啤好凶！10比0猛攻收尾逼走璞園

2018年03月24日 21:52 中時電子報 黃及人

台啤總教練周俊三不斷要求年輕球員打球要夠兇，這次他們聽進去了！台啤克服一度落後兩位數劣勢，更在最後關頭打出10比0猛攻，終場82比75逆轉擊退璞園，讓璞園拱手把第1位置讓給新北裕隆，龍頭之爭越來越白熱化。

在此役開打之前，台啤球員先待場邊看著台銀不敵裕隆，提前敲定台啤將以例行賽第6身分晉級季後賽首輪，對手將是例行賽第3球隊，周俊三說：「本季狀況真的很特別，都打到例行賽倒數第2天了，季後賽對手都還沒出來。」

「畢竟我們沒有挑選季後賽對手的實力或能力，所以我只希望球員上去就要達到教練團的要求，」周俊三說，「今晚可以碰上像璞園這種A級球隊的防守強度，我當然要球員打兇悍一點，增加一點他們打大賽的經驗。」

結果台啤球員聽到了，除了夏普拿下21分、13籃板，黃聰翰也有18分，周伯勳拿到16分、8籃板，連兩戰表現都很出色，黃聰翰說：「過往我們碰上對方肢體碰撞，都不會用力反擊，只要對球、而非對人，兇一點也是應該。」

目前季後賽態勢仍未明朗，因為戰績同拿15勝14敗的達欣、金酒與富邦，將看25日兩場比賽結果決定排名順序，甚至本季例行賽第1位置爭奪戰，確定要等到27日在板橋體育館舉行的裕隆與璞園補賽結果而定了。

璞園24日以簡浩19分最高，陳冠全15分、6籃板，賽後璞園總教練麥班達相當不滿球員表現，「今晚明顯是不同等級球隊的對決，台啤提前做好季後賽準備，我們卻有不少球員心不在這裡，原本的團隊球風完全不見了。」

(中時電子報)