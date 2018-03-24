UBA》國體大睽違4年爭冠 陳昱瑞不想再當老二

2018年03月24日 21:59 中時電子報 林宋以情 ／台北報導 ／台北報導

國體大動員加油團。(大專體總提供)

上次闖進冠軍戰已經是102學年，國體大24日UBA大專籃球聯賽四強賽，75比67擊敗義守大學，睽違4年重返冠軍戰，將對上衛冕軍健行。曾在HBL寫下「屏中五虎」傳奇的陳昱瑞，被朋友line群組起鬨，要他別再當老二。

國體大開賽賞給義守大學16比4攻勢，不過第2節急起直追，加上禁區大將王柏智陷入犯規麻煩，半場義守反超前比數。

「大家開賽都沒打開，下半場才打出我們國體大奔放球風。」睽違4年重返冠軍戰，教頭桑茂森目標完成一半，另一半交給子弟兵，「UBA每隊差距越縮越小，強度越來越接近。我告訴他們就是享受過程，留下美好回憶。」

隊長陳昱瑞直到下半場才大爆發，此役攻下全場最佳24分、7籃板、3抄截，「告訴自己最後兩場了，享受比賽。明天要開開心心打，開開心心走出球場。」

曾是「屏中五虎」一員，陳昱瑞不給自己壓力，不過以前屏中群組都給他另類刺激，陳昱瑞說，「他們要我不要再當老二，就是把自己該做的做好。」

最熟悉健行科大的前能仁班底，潘向挺笑說，「能仁最不會罰球，到時候換我來垃圾話一下。」

(中時電子報)

周暐宸打到兩度抽筋，15分、10籃板。(大專體總提供)