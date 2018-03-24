87歲嬤為打發時間學小畫家 但她的畫連專家都看傻了

2018年03月24日 22:14 中時電子報 林毅 ／綜合報導 ／綜合報導

賽拉的小畫家作品讓旁人都看傻，不敢相信是出自小畫家 (圖／翻攝自Zaera IG)

賽拉自從把作品放上IG後，粉絲從300人暴增到15萬人 (圖／翻攝自Zaera IG)

賽拉說：「自己也不知道為何這麼會畫畫，可能就是天分吧」 (圖／翻攝自Zaera IG)

天分果然藏不住！小畫家對大部分人來說，應該都是需要裁減、拼圖或複製貼上等作業性需求才會開啟，但對於不少高齡者來說，Windows內建的這些小娛樂卻是他們打發時間最好的選擇。一名阿嬤為了打發時間，開始玩起小畫家，但她的作品出來後連專家都讚嘆。

國外一名87歲的阿嬤賽拉(Concha Garcia Zaera)，多年前因為丈夫久病不起，為了照顧她，賽拉幾乎無法離家，晚輩為了怕她太無聊，於是送了她一台電腦，也意外開啟賽拉的繪畫細胞。

賽拉接觸小畫家後就上癮了，天天都會打開小畫家作畫，剛開始時，賽拉會先畫上一個小物件，例如一棟房子，接下來幾天再陸續補上樹木、天空等風景。畫上一段時間後，賽拉技巧越來越熟練，幾個作品都讓旁人訝異不已，難以想像適用「小畫家」畫出來的。

賽拉原本打算把作品貼在臉書上，她的孫女看到後，建議賽拉改貼在IG上，能夠分享給大家。而她的孫女果然沒猜錯，原本賽拉的IG只有300位粉絲，在作品貼上後，目前賽拉的粉絲已經達到了15萬人，且每天都在急速成長。對此賽拉也說：「我也不知道為什麼可以畫的這麼好，可能這就是天分吧」。

(中時電子報)