寄養家庭荒 新手寄養爸媽傾訴心路 盼感召更多天使加入

2018年03月24日 22:30 中時 曹婷婷

寄養家庭荒，北台南家扶中心去年整年只新增1戶寄養家庭，相較於全盛時期1年新增12戶，數量懸殊；寄養爸媽以自身經驗分享感動的經驗，「聽到遲緩兒喊出一聲爸媽，眼淚瞬間奪眶而出。」盼能感召更多人加入寄養行列。

台南市政府委由南、北家扶中心舉辦「愛的保護樹 107年度台南市寄養家庭授證表揚典禮」，台南市目前合格寄養家庭共79戶，其中，北台南48戶照顧58名孩子，全盛時期曾達60戶，而今社會需求增加，但寄養家庭招募卻一年不如一年，讓家扶中心憂心不已，透過寄養爸媽感人分享、除見證他們的辛苦與感動，也盼更多有愛的家庭當寄養兒童的天使。

南台南家扶的鄭超、廖淑慧夫婦是滿5年的寄養家庭，原本是家扶中心助養人的他們，因為想對孩子付出更多愛，進而加入寄養行列，第一次接觸寄養童是一對暴力傾向和發展遲緩的姐妹花，姊妹甚至曾大聲說「妳又不是我媽媽，憑什麼管我！」

鄭超夫婦回想，當下的無力感與心酸讓人感到失落，後來，嘗試用愛理解孩子對陌生環境的不安，夫妻也經常利用深夜討論如何幫助孩子、調整管教方式等，總算打動孩子的心，當倆姐妹後來返回原生家庭，甚至主動問「可以再回去住嗎？」讓夫妻覺得一切辛苦都值得。

北台南家扶寄養家庭陳進陞夫婦育有一對兒女的，5年來陸續照顧6名孩子，有的需要特殊教育、有的需醫療照顧，夫妻坦言，寄養這條路確實辛苦，但因為喜歡小孩，加上自認有能力為其他孩子付出，覺得很有意義，尤其，聽到遲緩兒終於喊出一聲「爸媽」，眼淚瞬間奪眶而出。

社會局長劉淑惠表示，台南市目前合格寄養家庭中，服務年資最高為23年，最資淺的則是今年剛加入的3戶新家庭，因寄養原因日益複雜，孩子問題千奇百怪，為提升照顧品質，市府及家扶中心每年挹注許多資源進行培訓，經過評估及完成教育時數的家庭才能獲頒寄養父母合格證書。

為鼓勵寄養家庭，今年也增列5、10、15、20年的年資表揚獎項，肯定在寄養服務中堅持不放棄的所有寄養家庭。

北台南家扶扶幼主委鄭女勤說，兒少受虐事件頻傳，但寄養家庭卻日漸短缺狀況、讓人憂心，期盼有更多民眾一起投入寄養服務行列，凡結婚超過2年、身心健康，具國中以上學歷、年齡25-55歲、收入穩定且家中有充足空間的家庭踴躍加入，意者請洽06-2506782、06-2022085南、北家扶寄養組。

(中時)