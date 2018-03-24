藍營某大老遭爆重摔10歲孫女 遭法院祭出保護令

藍營某量重量級大老傳出對10歲孫女動粗，遭法院祭出保護令。（非當事人示意圖／達志影像)

友善列印
中時電子報

藍營某重量級大老，遭爆料陷入家暴風雲！被控將哭鬧不停的10歲孫女哭鬧，從搖椅扯落地板，還打1巴掌，遭士林地院祭出保護令。但該大老喊冤稱，只有摀住孫女嘴巴，沒有動粗，還說，可能是前女婿為了搶監護權搞的花招，他已提出抗告。

據《蘋果日報》報導，這名大老曾任立法委員、問政犀利。他對被爆料家暴回應表示，當時他在住處聽到女兒與孫女爭吵，因時間接近午夜12點，擔心會吵到鄰居，便前去關心，得知女兒為制止孩子整日玩手機，決定沒收她的充電器，孩子不服管教才大吵大鬧，他安撫孩子到樓下，沒想到竟被孫女用英文罵髒話，還比中指，「我只有摀住她的嘴巴，但沒有動手，警察和社工不到半小時就到，也沒看見孩子有傷」大老說。

民眾向《蘋果日報》爆料指出，大老的女兒和女婿離婚後，兩人有過動情況的女兒，輪流與父母住，去年10月，大老前女婿突然接到其女的求救電話，哭訴遭母親及外公毆打，並傳訊要父親「Quick call 113(趕快打給113)」，前女婿隨即報警，之後也帶女兒到警局聲請保護令。

法院開庭時，孫女向法官控訴，去年10月28日晚間11點多，母親無理由搶走她的手機及充電線，她因此和母親起爭執，外公前來察看，一進門就抓住她雙腳，將她從椅子上硬拉到地板上，，此外，外公約一年前開始，偶爾會強迫她趴在沙發打她屁股。

大老否認孫女控訴，並強調「只摀住嘴巴，沒有動手打人」，但法官認為孫女指證歷歷，認定大老及其女兒曾對女童施暴，為避免女童續陷危險之中，裁准核發保護令，命大老及其女兒不得對女童實施身體或精神上任何不法侵害行為、保護令期間為10個月。

★請尊重身體自主權！請撥打113、110

(中時電子報)

天九牌賭場藏身老社區 萬華警深…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。