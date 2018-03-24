藍營某大老遭爆重摔10歲孫女 遭法院祭出保護令

2018年03月24日 22:49 中時電子報 張國欽

藍營某重量級大老，遭爆料陷入家暴風雲！被控將哭鬧不停的10歲孫女哭鬧，從搖椅扯落地板，還打1巴掌，遭士林地院祭出保護令。但該大老喊冤稱，只有摀住孫女嘴巴，沒有動粗，還說，可能是前女婿為了搶監護權搞的花招，他已提出抗告。

據《蘋果日報》報導，這名大老曾任立法委員、問政犀利。他對被爆料家暴回應表示，當時他在住處聽到女兒與孫女爭吵，因時間接近午夜12點，擔心會吵到鄰居，便前去關心，得知女兒為制止孩子整日玩手機，決定沒收她的充電器，孩子不服管教才大吵大鬧，他安撫孩子到樓下，沒想到竟被孫女用英文罵髒話，還比中指，「我只有摀住她的嘴巴，但沒有動手，警察和社工不到半小時就到，也沒看見孩子有傷」大老說。

民眾向《蘋果日報》爆料指出，大老的女兒和女婿離婚後，兩人有過動情況的女兒，輪流與父母住，去年10月，大老前女婿突然接到其女的求救電話，哭訴遭母親及外公毆打，並傳訊要父親「Quick call 113(趕快打給113)」，前女婿隨即報警，之後也帶女兒到警局聲請保護令。

法院開庭時，孫女向法官控訴，去年10月28日晚間11點多，母親無理由搶走她的手機及充電線，她因此和母親起爭執，外公前來察看，一進門就抓住她雙腳，將她從椅子上硬拉到地板上，，此外，外公約一年前開始，偶爾會強迫她趴在沙發打她屁股。

大老否認孫女控訴，並強調「只摀住嘴巴，沒有動手打人」，但法官認為孫女指證歷歷，認定大老及其女兒曾對女童施暴，為避免女童續陷危險之中，裁准核發保護令，命大老及其女兒不得對女童實施身體或精神上任何不法侵害行為、保護令期間為10個月。

★請尊重身體自主權！請撥打113、110

(中時電子報)