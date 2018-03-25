《全球星期人物》世界首富掌上明珠 美麗微軟小公主珍妮佛蓋茲

當你的父親是蟬聯多年的全球首富、母親是全世界知名的女企業家時，你會怎麼安排你的人生？選擇成為流連夜店享樂的富二代，或是善用資源成為一名學霸和專業人才，不少二代選擇了後者。微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）與妻子梅琳達（Melinda Gates），雖然是全球最知名的富豪夫妻檔，但兩人對於私生活領域極為保密低調，兩人育有2女1子，其中大女兒珍妮佛（Jennifer Katharine Gates）繼承了母親的外貌，透過Instagram也逐漸成為網紅之一。
現年21歲、出生於美國華盛頓州的珍妮佛，是蓋茲家的大女兒，也是比爾與梅琳達的掌上明珠。有一個弟弟羅里（Rory John Gates）、妹妹菲比（Phoebe Adele Gates），目前就讀於美國西岸名校史丹佛大學（Stanford University）生物學系，與賈伯斯（Steven Paul Jobs）的幼女伊芙（Eve Jobs）是好朋友，也是網路輿論中，最常被比較的兩名科技富豪第二代。
受到父母影響，在珍妮佛的社群網路上，全身沒有一個明顯的名牌、不開豪華跑車、沒有拿奢侈品包包、沒有艷麗的濃妝、從不炫耀自己擁有的一切！與帥氣的男友合影，讓她一夕之間得到各大媒體的關注。男友納薩（Nayel Nassar）是埃及籍，但從小出生成長於科威特，目前也就讀於史丹佛大學，專攻管理與經濟學。
#Repost @melindafrenchgates When my first child, Jenn, was born, over 800,000 children were dying each year of rotavirus—a preventable, curable disease. It broke my heart to imagine watching your child get sick and knowing that medicine could save her—if only you had access to it. That was a clarifying moment for me. No child should die a preventable death. Bill and I have dedicated our lives to reducing the number who do. #TBT
除了在課業上優秀，珍妮佛與伊芙兩人都是專業的馬術選手，目前在美國馬術協會（The United States Equestrian Federation）的排名為第19名，去年與母親一同前往蒙地卡羅（Monte-Carlo）參加世界錦標賽。並在父母親大力資助下，加上自己的努力，讓珍妮佛在各級比賽中逐步嶄露頭角。
坐擁大筆財富的比爾蓋茲，先前早就多次表明，在自己過世後，會將98%的遺產全數捐出。不希望給孩子太多金錢、讓他們「無所事事」。但即便如此，據美國媒體初估，珍妮佛與弟妹3人，仍是可以分得約9,220萬美元（約26.9億台幣）的「少部分」財產。
(中時電子報)