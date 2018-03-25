《全球星期人物》世界首富掌上明珠 美麗微軟小公主珍妮佛蓋茲

2018年03月25日 08:11 中時電子報 李靖棠

當你的父親是蟬聯多年的全球首富、母親是全世界知名的女企業家時，你會怎麼安排你的人生？選擇成為流連夜店享樂的富二代，或是善用資源成為一名學霸和專業人才，不少二代選擇了後者。微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）與妻子梅琳達（Melinda Gates），雖然是全球最知名的富豪夫妻檔，但兩人對於私生活領域極為保密低調，兩人育有2女1子，其中大女兒珍妮佛（Jennifer Katharine Gates）繼承了母親的外貌，透過Instagram也逐漸成為網紅之一。

現年21歲、出生於美國華盛頓州的珍妮佛，是蓋茲家的大女兒，也是比爾與梅琳達的掌上明珠。有一個弟弟羅里（Rory John Gates）、妹妹菲比（Phoebe Adele Gates），目前就讀於美國西岸名校史丹佛大學（Stanford University）生物學系，與賈伯斯（Steven Paul Jobs）的幼女伊芙（Eve Jobs）是好朋友，也是網路輿論中，最常被比較的兩名科技富豪第二代。

出席蒙地卡羅馬術賽的比爾蓋茲（圖右二）、梅琳達（圖右）、摩納哥公主卡露蓮（圖中央）、珍妮佛（圖左二）與公主之女夏洛特·卡西拉奇（圖左）。（圖/2017蒙地卡羅馬術大賽官網）

Jennifer Katharine Gates（@jenniferkgates）分享的貼文 於 PST 2018 年 2月 月 24 日 2:15 下午 張貼

受到父母影響，在珍妮佛的社群網路上，全身沒有一個明顯的名牌、不開豪華跑車、沒有拿奢侈品包包、沒有艷麗的濃妝、從不炫耀自己擁有的一切！與帥氣的男友合影，讓她一夕之間得到各大媒體的關注。男友納薩（Nayel Nassar）是埃及籍，但從小出生成長於科威特，目前也就讀於史丹佛大學，專攻管理與經濟學。

除了在課業上優秀，珍妮佛與伊芙兩人都是專業的馬術選手，目前在美國馬術協會（The United States Equestrian Federation）的排名為第19名，去年與母親一同前往蒙地卡羅（Monte-Carlo）參加世界錦標賽。並在父母親大力資助下，加上自己的努力，讓珍妮佛在各級比賽中逐步嶄露頭角。

坐擁大筆財富的比爾蓋茲，先前早就多次表明，在自己過世後，會將98%的遺產全數捐出。不希望給孩子太多金錢、讓他們「無所事事」。但即便如此，據美國媒體初估，珍妮佛與弟妹3人，仍是可以分得約9,220萬美元（約26.9億台幣）的「少部分」財產。

(中時電子報)