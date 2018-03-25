「文科老師騙高中生填文組科系？」 網酸：根本抓交替

文組與理組兩派人馬常在批踢踢上隔空交火。(圖/shutterstock)

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中時電子報
／綜合報導

文組與理組的戰爭一直都存在，常常會在批踢踢(PTT)的板上看到文、理組的兩方人馬在隔空交火，近日就有一名網友在批踢踢上提問「騙高中生填文組科系的八卦」，並表示不懂為何這些老師要學生去念文組的科系，是不是在「抓交替」。

這名網友在批踢踢上問大家，是否有很多社會科老師，都會騙高中生在選填大學志願時填文組科系，他更表示「不覺得很沒品嗎？是不是在抓交替阿」，另外一名自稱是物理老師網友則回應，他曾聽過某學校的年輕物理老師(建中畢業)在學生選組說明會時，用投影片秀出了畢業後文組與理組的薪資差異，暗示成績好的學生不要選社會組，沒想到似乎傷到了文組老師的「玻璃心」，竟被文科老師噓爆，甚至還被資深文科老師嗆薪水比他高，結果後來這名物理老師就到台積電工作了，最後他也表示「會被老師騙去選文組的其實本身大都就是適合念文組，所以就不要怪老師了。」

網友常在網路上表示理科學生畢業後出路較廣。(圖/shutterstock)

底下的網友看完的反應大都是「那麼好騙去當文組剛好阿」、「以前高一的生物老師 上課就狂酸社會組」、「科科 文理範圍很廣耶 有一生科科的 也有財金這種屌打理組糞系的」、「一些數學及格邊緣的還去念理組最後都休學吧」、「理組嘴臉 不意外」。

(中時電子報)

文章來源：PTT 網址

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