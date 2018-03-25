約炮明星臉緩交妹 再約電話回了那一句…嚇壞乾爹

2018年03月25日 00:02 中時電子報 張國欽

高雄1名陳姓男子幾年前透過APP交友軟體，認識1名自稱某科大女大生，見對方身材姣好、長得神似某知名韓團女星，談好以4000元價格，相約到旅館作愛，陳男做完回味無窮，欲再約女大生金援，沒想到接電話的竟是對方家長，對方回一句：「她只有13歲」，嚇得他兩腳發科，但最後還是被告上警局。

根據判決書指出，這位謊稱自己是女大生的13歲少女，常利用下課、放假時間偽裝成是大學生，上網尋找「乾爹」，一天平均能接3、4個尋芳客，最高紀錄一天10個，並將性交易賺取的零用錢拿去購買流行衣物、手機等高價物品，原以為自己的計畫天衣無縫，直到某次綽號「阿杰」的陳姓乾爹私訊，被媽媽看到，媽媽趁她不注意時偷拿其手機，偽裝成本人傳訊給陳姓乾爹釣魚，傻傻的陳姓乾爹就這樣爆出兩人性交易全部細節，媽媽一看氣到差點暈倒，趕緊拿著手機就衝到警局報案。

法院審理期間，陳姓、溫姓等多名「乾爹」得知心儀的女神才13歲都感到十分震驚，強調援交妹在交友軟體「遇見」個人檔案上，寫自己今年18歲、就讀樹德科大美髮系，身高162公分、體重43公斤的她，每次約炮都穿著高跟鞋、緊身的連身裙，從外表與談吐絕不可能知道她還在念國中，法官聽完後調閱雙方對話紀錄，證實援交妹從未提到自己真實年齡，認定陳姓乾爹真的以為援交妹是大學生，判決妨害性自主無罪。

(中時電子報)