駐菲代表胳臂向外彎!？ 朱學恒怒批：怎麼都這種咖？

2018年03月25日 00:02 中時電子報 郭匡超 /綜合報導 /綜合報導

菲律賓預計於鄰近蘭嶼的雅米島將興建海軍基地，讓台東漁民恐慌。（資料照／黃力勉攝）

菲律賓軍方準備在菲國最北端離島雅米島設立避風所兼軍事據點，因該島附近與台灣有重疊海域漁業作業問題，引發漁民出海捕魚安全疑慮。中華民國駐菲代表林松煥受媒體採訪時表示，菲方此舉是為捍衛領土、保護漁民及打擊走私，並非針對台灣漁民。一聽駐外代表竟幫外國講話，宅神朱學恒怒批：「我國的駐外代表怎麼都這種咖？」

對菲律賓將派遣陸戰隊員輪駐雅米島，林松煥解釋說菲方，主要有3方面的考量：維護領土主權與安全，讓漁民在惡劣天候時有避風之處，以及打擊海上走私。林松煥表示，菲律賓政府擔心無人島會被國際強權占走，幾年前就開始在一些無人島上進行維護主權的措施，包括插旗、立碑或興建建築物。

朱學恒見此新聞，即在臉書貼文：「我國的駐外代表怎麼都這種咖？每天都他媽聽你們幫外國講話就飽了。」

回顧1971年，有颱風侵襲南海，國軍撤離在中業島駐軍到太平島避風，菲律賓趁機派兵佔領該島至今。「菲律賓政府擔心無人島會被國際強權占走」之說，台灣是那個強權，或是受害者？ 無怪乎，朱學恒質問：「那個離島附近還有哪個國家？海底亞特蘭提斯帝國嗎？」

(中時電子報)