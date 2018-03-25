一生只愛你一人！ 12星座忠誠度大解析

2018年03月25日 00:02 中時電子報 余弦妙 文/邱映慈、編輯/

遇到不忠誠的另一半是大家都不想面對的事情，快來看看你對你的另一半夠忠誠嗎？

▍第十二名 射手座

貪玩是射手座的天性，遇到個有共同話題的人就聊

聊的來了就交心了，交心了就順其自然發展了不行再換，忠誠是什麼？不存在的！你們知道嗎？他們管這個叫遵其本心！

▍第十一名 雙子座

大雙子一直在愛情領域裡探索著，去接觸不同的人愛不同的人，當他們真的遇到真愛了就會停止腳步。問：什麼時候會遇到真愛呢？鬼知道！

▍第十名 天秤座

社交小能手聊起來停不下來，不論同性異性一頓海聊，一般作為天秤的另一半都十分火大，然而說了多少遍都不管用，因為他們管這個叫：「社交」。

若是遇到一個忠誠度佳的伴侶兩人攜手到老的機率就會很高。(圖/shutterstock)

▍第九名 雙魚座

很容易被感動的雙魚座總是在思索，這個人和現任到底哪個好？久而久之比較的多了心就飛了，覺得這個人比現任對自己更好更懂自己，彼此放過，你值得更好的！

▍第八名 金牛座

大金牛喜歡照顧別人，也總是在默默照顧另一半，但如果他們的付出得不到回報，心灰意冷就會放手

其實他們也想被愛！

▍第七名 牡羊座

牡羊座總是充滿陽光積極向上，另一半和他們在一起也總是輕鬆愉悅，當有一天他們的另一半總是充滿負能量出現，那麼他們可能會扭頭說再見了，去尋找能帶給他們快樂的人。

▍第六名 水瓶座

大水瓶直來直往比較重視感覺，愛就在一起不愛就分開，從不拖泥帶水瞎搞曖昧，都已經沒好感了就直說各自放手，強行在一起誰都不會快樂。

大家都不想遇到不忠誠的另一半。(圖/PEXELS)

▍第五名 獅子座

其實獅子座還是比較專一的，當然這在你不傷及他們面子的情況下，想怎麼折騰他們都不會發火。一旦你在外人面前讓他難堪了，即使再喜歡，立刻讓他們想分手。他們覺得不懂得尊重別人是件非常嚴重的事！

▍第四名 巨蟹座

巨蟹座真心喜歡你時，你說什麼是什麼，當他們發現了你某些缺點無法忍受時，好感就會一點點降低，等到臨界點基本上就再見了，什麼忠誠不忠誠的，都是雲煙！

▍第三名 摩羯座

摩羯認為兩個人在一起，不僅僅有愛情還有責任，在一起久了愛情會消失殆盡，但是親情和責任卻一直在，如果沒有什麼大的過錯，就不會輕易分手。

▍第二名 處女座

大部分處女座生活上有潔癖，精神上也一樣，對他們來說忠誠是愛情的基礎，他們不允許出軌和被出軌，因為這樣一點都不完美！

▍第一名 天蠍座

試問無論什麼時候只要你有事，就能立刻出現在你身邊的是誰？當然非天蠍莫屬！滲透到骨子裡的忠誠讓他們不會背叛，他們覺得這是個人的人品問題！

總有人說：「你變了，變得不像我們剛認識時的樣子。」可能現在你覺得你的另一半沒有那個人會說話，沒有那個人脾氣好沒有激情，可是最初的你不就喜歡這份直爽坦率嗎？其實什麼都沒變，只不過因個人的見識與經歷導致口味變了。忠誠是一個人的德行與品味的如一而終，如果覺得和另一半在一起累了煩了，那麼請認真思索下，你喜歡的是否還是他最初的模樣？

(中時電子報)