陸航部隊攻擊直升機主力機種齊聚國防部

2018年03月25日 01:22 中時電子報 喻華德

在昨(24)日的國防部「全國高級中等學校學生創意愛國歌曲觀摩競賽」中，中華民國陸軍航空特展指揮部的兩款主力攻擊直升機現場靜態展示。

AH-64E阿帕契守護者攻擊直升機是國軍與美軍同步最新銳裝備。中時電子報編輯喻華德攝 107年3月24日

AH-64E「阿帕契守護者」攻擊直升機以全掛載構型展示，安裝長弓火控雷達、4枚AIM-92「刺針」空對空飛彈、4枚雷達導引的AIM-114L型「長弓地獄火」反戰車飛彈、4枚雷射導引的AIM-114M型「地獄火II式」反戰車飛彈和2具19聯裝2.75吋火箭發射器（共38枚火箭），展現「戰車殺手」強大的火力。

AH-64由D型發展至E型時因大幅提升，因此命名為「守護者」，象徵是地面部隊的最佳戰場守護者。中時電子報編輯喻華德攝 107年3月24日

AH-1W「超級眼鏡蛇」攻擊直升機，掛載8枚AIM-114M型「地獄火II式」反戰車飛彈及2具7聯裝2.75吋發射器（共14枚火箭）。雖然美國海軍陸戰隊現正開始逐步退役AH-1W「超級眼鏡蛇」攻擊直升機，但美軍退役的AH-1W將經過升級「玻璃座艙」後對國際客戶銷售，目前巴西陸軍已經表示有意願採購，這說明了並不是美軍汰除的裝備就是落伍的裝備。

國軍的AH-1W「超級眼鏡蛇」攻擊直升機，是比日韓的AH-1S/F「眼鏡蛇」攻擊直升機更新的型號，性能更佳因此命名為「『超級』眼鏡蛇」。中時電子報編輯喻華德攝 107年3月24日

美軍退役準備外銷的AH-1W將升級玻璃座艙，國軍宜把握此時機一併升級。中時電子報編輯喻華德攝 107年3月24日

但值得注意的是AH-1W的國際客戶除了中華民國外僅有土耳其，而土耳其陸軍也正在以以國產的T129 ATAK型攻擊直升機汰換AH-1W。因此國軍若不升級玻璃座艙，將成為「單一構型」客戶，短期雖可以用增加採購零附件作為庫存因應，但長期可能會產生「消失性商源」的隱憂，等若干年後才決定升級，屆時很有可能價格上漲，而且因為「必須」要升級，恐無太大議價空間，盼陸軍和國防部能把握美軍出售AH-1W搭升級玻璃座艙的「順風車」，不僅可以降低飛行員負擔，更可避免因消失性商源影響妥善率，AH-1W「超級眼鏡蛇」攻擊直升機的飛行時數不高，仍將繼續作為我國的攻擊直升機主力相當長的時間。

(中時電子報)